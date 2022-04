紐約10嫌大白天圍毆16歲少年 搶走機車及手機

根據警方通報,一夥10名嫌犯近日在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)公然搶劫,並刺傷一名騎機車的16歲男性後逃逸,市警7日公布作案視頻及照片,呼籲知情民眾提供線索。

🚨WANTED for ROBBERY: On 3/29/22 at approx. 3:45 PM, vicinity 37 Ave & 82 St @NYPD115PCT Queens. The suspects attacked, & stabbed a 16 year-old male victim after he refused to give up his scooter. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/wWdR50O9uu