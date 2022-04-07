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紐約10嫌大白天圍毆16歲少年 搶走機車及手機

記者鄭怡嫣／紐約報導
十名嫌犯之一。(警方提供)
十名嫌犯之一。(警方提供)

根據警方通報，一夥10名嫌犯近日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)公然搶劫，並刺傷一名騎機車的16歲男性後逃逸，市警7日公布作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，上月29日(周二)下午3時45分左右，在皇后區艾姆赫斯特37大道交82街附近，一名16歲的受害者載著兩名男性乘客騎行時，被這一團夥攔下，要求搭車，之後則對這名未成年及兩位乘客拳打腳踢，還毆打了一名經過的路人，接著又刺傷了這名未成年的背部。

警方說，10名嫌犯搶走了這名未成年的1300元的機車、他的背包、價值500元的蘋果iPhone手機XR、以及20元的現金，一位熱心人士隨後將這位受傷的未成年送至艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)救治，目前情況穩定，被毆打的路人情況目前尚不可知。

警方表示，10名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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