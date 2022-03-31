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紐約地鐵一名仇恨同性戀者痛毆乘客 影像駭人

記者胡聲橋／紐約報導
一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)
一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)

紐約警方表示，一名仇視同性戀者日前在地鐵車廂攻擊他人，不僅抓著另一名乘客的頭髮不放，還對受害者大打出手、辱罵恐同髒話。

警方已公布圖像和視頻，通緝這名嫌犯。

影片來源：YouTube Fox 5 New York

警方稱，3月19日大約下午2時22分，一列向北行駛的A車地鐵開向哈德遜高地(Hudson Heights)的第190街地鐵站。坐在22歲受害者對面的的嫌犯對著受害者說，我希望我有胡椒噴霧，並向受害者吐口水；嫌犯接著說，我必須攜帶胡椒噴霧，並再次向受害者吐口水。這時，嫌犯向受害者衝了過去，抓住受害者頭髮不放，無論受害者如何掙扎；還毆打他的頭部和臉部。嫌犯還說，他對這些男同性戀者感到噁心。

在車廂另一頭的乘客拍下了這一幕。

受害者部分頭髮脫落，頭部負傷。他被送到哥倫比亞長老會醫院(Columbia Presbyterian Hospital)接受治療。市警仇恨犯罪小組正在調查這起案件。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)
一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)
一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)
一名仇視同性戀者在A車地鐵車廂攻擊乘客。(警方提供)

地鐵站 手機 同性戀

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