紐約地鐵連日多起攻擊 29歲母當孩子面刺傷人還咬人

警方將29歲母親的兩名幼童帶走。(FOX5截圖)

紐約市 近來發生多起地鐵攻擊案，其中一名29歲母親在兩名幼童面前持刀刺傷一名中年男子，接著還咬傷對方；儘管市長亞當斯 (Eric Adams)派遣更多市警在地鐵站 崗，但暴力案仍不停發生。

根據Fox5報導，3月30日凌晨時分，一名29歲母親帶著4歲男童、2歲女童在曼哈頓靠近時報廣場的A、C、E線地鐵站搭車，途中與一名50歲的陌生男子起糾紛；她當著孩子的面亮出一把刀刺傷並咬傷男子，受害者在下一個地鐵站向警方報案，該名母親立即被警方逮捕，警員將她的兩名孩子交由市兒童福利局(Administration for Children's Services)照顧。

3月31日早上7時左右，一名45歲婦女在布朗士Fordham Road地鐵站與一對情侶產生爭執，遭對方持刀割傷左臉頰，受害者被送往St. Barnabas醫院接受治療；警方透露，該對情侶犯案後往Grand Concourse方向逃逸，其中男子身穿綠色外套、藍色牛仔褲，女子身穿黑色外套、戴黑色眼鏡。

3月29日下午2時15分，一名搭乘6號列車的女子在Union Square站下車時，遭人捶打胸口、揮拳，踢傷眼部；另一起案件中一名47歲男子與妻子在2號線搭乘列車，一名陌生男子因朝兩人方向吐口水，雙方發生衝突，男子的右臂遭割傷，被送往紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Hospital)。

在前市長白思豪(Bill de blasio)及現任市長亞當斯的命令下，許多警員被派往地鐵站崗，然而攻擊案未見減少，引起民眾擔憂。

自3月初，紐約市警逮捕了143名在地鐵站犯案的人，取締遊民的「地鐵安全計畫」推行的第一周，也自地鐵中移出455人；亞當斯辦公室表示，任何涉及在地鐵站抽菸、喝酒、舉止魯莽、逃票、占用列車位置睡覺的人都將面臨逮捕或被要求離開地鐵站，截至目前紐約市警已發出1553張罰單。