紐約華埠李尤娜案兇嫌拒出庭 法院要求發強制令

2月間將曼哈頓華埠居民李尤娜殺害在浴室的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)，16日拒絕出庭。(本報檔案照)

2月間尾隨曼哈頓 華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)進入住所、並連捅數刀，將其殺害在浴室的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)16日拒絕出庭；法院同日已要求曼哈頓地區檢察官辦公室發布強制令，勒令納許必須在4月初上庭受審。

曼哈頓最高法院(Manhattan Supreme Court)已對25歲的納什提起公訴，指控他犯有謀殺(Murder)、入室行竊(Burglary)以及性動機入室行竊(Sexually Motivated Burglary)。

「據我所知，被告拒出庭，」法官沃德(Laura Ward)這樣評價納什，自2月14日以來，納什一直被關押在賴克島監獄(Riker’s Island)。

2月13日凌晨4時20分左右，受害者李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街111號的住宅樓外，隨後使用鑰匙打開公寓大門入內；但身後大門完全關閉前，納許藉機尾隨進入，並和她保持著幾段樓梯的距離。

一名鄰居聽到了女子的驚聲呼叫「救救我！」，以及一男子說，「冷靜點，我有槍」；當警察 趕到時，李尤娜的公寓門被反鎖，仍能聽到有人在室內尖叫。

但破門工作破費周章，直到警員入內後發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，她上身赤裸，軀幹、頸部和頭部的刀口有40多處；被逮捕時，納許則躲在李尤娜的床下，一把黃柄凶刀被扔到了梳妝台後面。

16日法官要求曼哈頓地檢對納許發布強制令，勒令其必須在4月6日(周三)出庭受審，地檢白艾榮 (Alvin Bragg)在一份聲明中表示，如今的起訴標誌著我們以李尤娜的名義尋求正義，如此年輕的生命不該以此種結束草草收場。

「李尤娜的死不僅讓她所愛的人傷心欲絕，也讓我們的亞裔社區感到恐懼，他們近年來已經承受了太多的痛苦。」白艾榮說。