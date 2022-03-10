女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

一名83歲連環殺手因為紐約布碌崙 (布魯克林)無頭女碎屍案被逮捕，罪名是隱藏屍體；但警方最新證據顯示，這名連環殺手可能就是此案兇手。

無頭女碎屍案發生後，警方根據監控錄像找到了在大街上停放裝有屍體的購物車的一名女子，並於次日(4日)以隱藏屍體罪逮捕了這名女子。但警方後來發現，這名女子是一個變性人，真名是馬賽林(Harvey Marcelin)，而且馬塞林是一名連環殺手。

馬塞林目前收押在雷克島，不得保釋。

警方搜查馬賽林距離購物車不到一個街區的住處，找到一顆人頭，還找到了馬塞林從家得寶買的一把電鋸。

被害者是68歲的女性雷登(Susan Layden)。雷登的無頭屍體先在賓州大道和亞特蘭大 大道交界處一輛被遺棄的購物車中被發現。幾天後，有人又在附近發現了一條人腿。

警方通過監控錄像發現，雷登於2月27日進入馬塞林的公寓；三天後，馬塞林離開公寓，手上拎的袋子裡似乎裝著馬塞林的屍體。

馬塞林曾兩次因為殺人被定罪。他於2019年8月從州監獄 獲釋，並獲得終身假釋。83歲的馬塞林因為謀殺和過失殺人罪，在州監獄中度過了50多年。

1963年4月18日，馬塞林在曼哈頓公寓內槍殺了同居女友邦茲(Jacqueline Bonds)；據稱，當邦茲說要離開馬塞林時，馬賽林朝邦茲開了三槍。馬塞林同年被判處20年刑期到終身監禁，但於1984年5月獲得終身假釋。

馬塞林在獲釋不到一年後，又因刺死另一名同居女友再次被捕。她將女友的屍體塞進一個袋子裡，扔在中央公園附近。這次他被判犯有一級過失殺人罪，被判6至12年刑期。

消息人士稱，馬塞林曾多次被拒絕假釋，並在一次聽證會上承認他「與女性相處有問題」。