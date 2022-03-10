我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍抵達基輔東北邊界 市長稱半數市民已撤離

UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務

女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

記者胡聲橋／紐約報導
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

一名83歲連環殺手因為紐約布碌崙(布魯克林)無頭女碎屍案被逮捕，罪名是隱藏屍體；但警方最新證據顯示，這名連環殺手可能就是此案兇手。

無頭女碎屍案發生後，警方根據監控錄像找到了在大街上停放裝有屍體的購物車的一名女子，並於次日(4日)以隱藏屍體罪逮捕了這名女子。但警方後來發現，這名女子是一個變性人，真名是馬賽林(Harvey Marcelin)，而且馬塞林是一名連環殺手。

馬塞林目前收押在雷克島，不得保釋。

警方搜查馬賽林距離購物車不到一個街區的住處，找到一顆人頭，還找到了馬塞林從家得寶買的一把電鋸。

被害者是68歲的女性雷登(Susan Layden)。雷登的無頭屍體先在賓州大道和亞特蘭大大道交界處一輛被遺棄的購物車中被發現。幾天後，有人又在附近發現了一條人腿。

警方通過監控錄像發現，雷登於2月27日進入馬塞林的公寓；三天後，馬塞林離開公寓，手上拎的袋子裡似乎裝著馬塞林的屍體。

馬塞林曾兩次因為殺人被定罪。他於2019年8月從州監獄獲釋，並獲得終身假釋。83歲的馬塞林因為謀殺和過失殺人罪，在州監獄中度過了50多年。

1963年4月18日，馬塞林在曼哈頓公寓內槍殺了同居女友邦茲(Jacqueline Bonds)；據稱，當邦茲說要離開馬塞林時，馬賽林朝邦茲開了三槍。馬塞林同年被判處20年刑期到終身監禁，但於1984年5月獲得終身假釋。

馬塞林在獲釋不到一年後，又因刺死另一名同居女友再次被捕。她將女友的屍體塞進一個袋子裡，扔在中央公園附近。這次他被判犯有一級過失殺人罪，被判6至12年刑期。

消息人士稱，馬塞林曾多次被拒絕假釋，並在一次聽證會上承認他「與女性相處有問題」。

監獄 布碌崙 亞特蘭大

上一則

奶酒帶你玩／紐約最佳牛排館推薦系列二

延伸閱讀

布碌崙無頭女碎屍案 警方鎖定83歲男嫌

布碌崙無頭女碎屍案 警方鎖定83歲男嫌
俄連續轟炸馬立波已1170死 民渴飲溪水 屍埋千人塚

俄連續轟炸馬立波已1170死 民渴飲溪水 屍埋千人塚
南加內陸一輛廢棄汽車裡 發現14歲失蹤少女的屍體

南加內陸一輛廢棄汽車裡 發現14歲失蹤少女的屍體
費城驚魂 亞裔母子3人遭狂砍 母命危 兇嫌自首

費城驚魂 亞裔母子3人遭狂砍 母命危 兇嫌自首
醫救不回重傷嬰、父頭埋進兒屍體…俄轟馬立波 處處悲劇

醫救不回重傷嬰、父頭埋進兒屍體…俄轟馬立波 處處悲劇

熱門新聞

布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
經濟學人：俄侵烏揭中國真面目 立陶宛更難讓步

經濟學人：俄侵烏揭中國真面目 立陶宛更難讓步