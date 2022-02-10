我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨意外超標 股指全面大跌

南韓外交官曼哈頓遭毆至鼻骨折 市警列仇恨犯罪調查

南韓外交官曼哈頓遭毆至鼻骨折 市警列仇恨犯罪調查

記者張晨／紐約報導
南韓外交官曼哈頓中城遭襲，被毆至鼻骨折。(取自谷歌地圖)
南韓外交官曼哈頓中城遭襲，被毆至鼻骨折。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城9日晚發生一起無故攻擊案件，一名南韓外交官員在與朋友散步時遭一男子毆打，導致鼻子骨折入院；但案件發生時二人並無言語交流，現該案已交由市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crime Task Force)調查。

警方表示，案件發生在當晚8時10分左右，後經韓國外交部(South Korea Foreign Ministry)證實，受害者為一名53歲的駐聯合國外交官員；他當時和朋友途徑東35街交第五大道處，突遭一男子攻擊。

警方稱，兩人在攻擊發生時並無言語交流，且二人此前也並不相識，屬無故隨機攻擊；但受害者在攻擊時出示了自己的外交證。

嫌犯作案後沿第六大道逃逸，受害者則鼻子骨折送醫；消息人士10日表示，目前受害者已經出院，身體狀況穩定。

韓國外交部要求市警盡快徹查此案，而當被問及這是否可能為反亞裔仇恨犯罪時，他們表示將密切關注調查進展。

目前此案已經交由仇恨犯罪小組調查，該小組並未對此案做出置評。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 手機 亞裔

上一則

前州長葛謨計畫投訴詹樂霞 將露面談性騷案

下一則

非洲裔男子地鐵車廂強姦未遂 華埠堅尼路站逃逸

延伸閱讀

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%
玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破2千萬美元

玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破2千萬美元
外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查

外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查
女運動員舉重167公斤槓鈴失手 手臂骨折斷險刺出皮膚

女運動員舉重167公斤槓鈴失手 手臂骨折斷險刺出皮膚
曼哈頓蘇活區精品店再遭團夥打劫 損失近5萬元

曼哈頓蘇活區精品店再遭團夥打劫 損失近5萬元

熱門新聞

紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對公共場所和私營企業的口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。美聯社

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

2022-02-09 12:50

超人氣

更多 >
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測