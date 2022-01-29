紐約市餐飲業開倒車 訂座率降六成 業者怪治安

紐約市餐飲業訂座率降超六成，業者稱公共治安是主因。(記者張晨/攝影)

根據餐飲訂位網站數據顯示，與2020年1月相比，紐約市 如今的餐廳訂座率下降了六成，而疫情爆發兩年後，情況沒有好轉；曼哈頓 下城華埠 及小義大利商圈業者表示，旅遊業仍恢復較慢，很難引入新顧客，加之公共治安惡化，「連本地食客都被嚇跑了。」

在線餐飲預定網站OpenTable的此項最新數據，由著名統計學家西爾弗(Nate Silver)進行分析，餐廳及酒吧火熱的曼哈頓及布魯克林訂座率與兩年前相比，仍分別下降了64%和55%，全市其他三大區的數據尚不清楚。

而平日遊客絡繹不絕的曼哈頓華埠和小義大利地區下降最為明顯，華裔業者表示，節日季剛過人流緩慢下降，且1月開始全市不斷發生攻擊案件，加之政府換屆，所有人都處於預熱階段；「不用暴風雪等惡劣天氣加持，生意就已經進入寒冬期了。」

華埠的一些口味值得信賴的餐廳，接到也大多是附近熟客的外賣或外帶訂單，攻擊案件的發生，導致許多人選擇待在家裡——「遊客稀少、辦公樓仍空置大半、治安下降使很多食客坐立不安，在公共場合吃飯時人們仍有不同程度的擔憂。」

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，酒吧和餐館是經濟復甦的核心，此行業不振，紐約市很難回溫。

他說，僅在紐約市和其他幾個大城市實施的疫苗接種規定也是負面影響之一，很多人將活動地點轉向了新澤西；而住在布朗士的人可能會去威徹斯特(Westchester County)，而皇后區的人可能會去長島納蘇郡(Nassau County)吃飯。