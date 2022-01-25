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建築車傾倒廢料 皇后區32歲華男被砸死

記者牟蘭／紐約報導 
陶江在191街交北方大道附近的一棟樓宇的前院車道上，被一輛卡車卸載的建築廢料砸中頭部，後因傷重不治；圖為案發地的樓宇。(記者牟蘭／攝影)
陶江在191街交北方大道附近的一棟樓宇的前院車道上，被一輛卡車卸載的建築廢料砸中頭部，後因傷重不治；圖為案發地的樓宇。(記者牟蘭／攝影)

32歲華裔男子陶江(Jiang Tao，音譯)日前在皇后區貝賽鄰居家的車道上，被一輛卡車卸載的建築廢料(Dumpster)砸中頭部，送醫後傷重不治；他的友人稱，陶江當天前去查看朋友正在裝修的樓宇，突遭橫禍，親友唏噓不已；市樓宇局(DOB)25日表示，因事發樓宇的屋主未申請開工許可，已被勒令停工。

根據紐約市警消息，陶江於24日上午10時30分左右，在皇后區貝賽191街交北方大道的一棟樓宇的前院車道(Driveway)上，被一輛卡車卸載的建築廢料砸中頭部；急救人員趕往現場後，發現傷者被夾在事發樓宇與建築廢料中間，已失去知覺，因其傷勢過重，被宣布當場死亡。

市樓宇局發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)25日表示，經調查，陶江不是這棟房屋的屋主，也不屬於建築公司的雇員，裁定他的死亡與「建築違規」無關，交由警方與檢方調查他的死因。

根據市樓宇局信息，執法人員在調查中發現，發生意外的樓宇正在進行內部整修，屋內存有大量的建築廢料(Excessive Construction Debris)，但並未向當局申請相關許可；執法人員隨後因華裔屋主沒有申請開工許可、未妥善保管房產與未妥善維持房屋清潔等多項違規，開出罰單與強制停工令。

警方表示，初步調查顯示，陶江的死亡與刑事犯罪無關，目前仍在調查案件詳情。

居住在陶江家對面的鄰居索菲亞(Sophia)和丈夫表示，死者為人和善，附近許多鄰居都與他相識，突然聽聞他的死訊後，唏噓不已；她說，案發當天，她聽到有人尖叫，出門後，才發現意外發生，看到死者的母親與親友在一旁哭泣，「很多警車、消防車和救護車都趕來了」。

索菲亞表示，她家的監控錄像拍下了陶江頭部被砸的慘劇，已提交給警方；她說，陶江家與案發地只相距數個門牌號，聽聞死者與屋主是朋友，當天他只是幫友人查看裝修進程。

另一名華裔鄰居表示，死者來自福州，與母親、妻子以及兩個孩子居住在事發地附近的一棟樓宇；多名陶江的華裔親友25日拜訪他的住所，一名年紀較長的女性曾拉開屋內窗簾，不斷落淚，但拒絕做出任何回應。

市樓宇局(DOB)25日表示，因事發樓宇的屋主未申請開工許可，已被強制停工。(記...
市樓宇局(DOB)25日表示，因事發樓宇的屋主未申請開工許可，已被強制停工。(記者牟蘭／攝影)
陶江居住在案發地不遠處的一棟樓宇。(記者牟蘭／攝影)
陶江居住在案發地不遠處的一棟樓宇。(記者牟蘭／攝影)
陶江在191街交北方大道附近的一棟樓宇的前院車道(Driveway)上，被一輛卡...
陶江在191街交北方大道附近的一棟樓宇的前院車道(Driveway)上，被一輛卡車卸載的建築廢料砸中頭部身亡；圖為案發地的樓宇。(記者牟蘭／攝影)

華裔 皇后區 紐約市

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