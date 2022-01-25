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州府口罩令被叫停 亞當斯：紐約市公校口罩令繼續執行

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長亞當斯。(美聯社)
紐約市長亞當斯。(美聯社)

儘管州府公共場所口罩令被法官叫停，紐約市長亞當斯(Eric Adams)25日表示，紐約市公校的口罩令依然有效，因州府目前仍在上訴過程中，並表示法庭的裁決令人遺憾。

亞當斯在接受1010WINS採訪時表示，「口罩令被叫停令人遺憾，這種司法權被用來叫停口罩令是個大錯誤，我們應該遵從科學，而不是病毒帶來的恐懼；紐約市公校的口罩令將繼續執行。」

亞當斯表示，之所以校內口罩令需要繼續執行，「因為口罩令是讓學校得以繼續開放的原因，也是我們整體防疫計畫的一部分；許多人希望學校關閉，我已經說得很清楚，學校不會關閉，孩子們需要在校上學；學校對孩子們來說仍然是最安全的場所，我們將繼續執行校內口罩令。」

州教育廳也表示，目前州府在對法庭採取提起上訴，全州學校內的口罩令依然有效；教育廳發言人德桑提斯(Emily DeSantis)在一份聲明中表示，鑒於州府已經上訴，「教育廳認為各校應繼續遵從校內口罩令。」紐約市教育局同日也表示，法庭的裁決不適用於全市五區，因為紐約市公校口罩令頒布的時間早於州府。

口罩 紐約市 教育局

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