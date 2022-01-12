我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

疑舉報毒品交易被尋仇 紐約法拉盛公寓被丟燃燒彈起火

疑舉報毒品交易被尋仇 紐約法拉盛公寓被丟燃燒彈起火

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛博生大道交34大道一棟公寓於12日凌晨，因遭他人使用燃燒彈惡意縱火，釀成二級大火，導致兩名消防員受傷。(citizen app視頻截圖)
法拉盛博生大道交34大道一棟公寓於12日凌晨，因遭他人使用燃燒彈惡意縱火，釀成二級大火，導致兩名消防員受傷。(citizen app視頻截圖)

法拉盛博生大道交34大道一棟公寓於12日凌晨，因遭他人使用燃燒彈惡意縱火，釀成二級大火，導致兩名消防員受傷；警方表示，居住在這棟公寓的住戶此前曾舉報兩名室友涉嫌毒品犯罪，疑遭他人惡意報復。

根據市消防局消息，一名縱火者於12日凌晨4時40分，通過法拉盛博生大道交34大道一棟公寓的逃生梯爬上六樓，後使用燃燒彈砸破一戶公寓的窗戶，火勢迅速蔓延至整個樓層，最終發展成二級大火。

市消防局派出消防員與雲車趕到現場工作逾一個小時才控制火勢，其中兩名消防員因吸入濃煙，被送往附近醫院急救，所幸沒有大礙，樓宇內的住戶並未因此次火災受傷。

警方消息稱，被惡意投擲燃燒彈住宅的住客，曾舉報兩名室友涉嫌毒品犯罪，導致兩人本周被捕，疑遭他人惡意報復，釀成火災；警方表示縱火的嫌犯得手後向不明方向逃竄，目前尚未逮捕任何嫌犯，國土安全部(DHS)也介入調查相關的毒品案件。

警方呼籲知情者提供線索，知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

毒品 縱火 法拉盛

上一則

MTA獲聯邦60億元撥款 舒默：這將拯救紐約地鐵

延伸閱讀

法拉盛虎賀新年中華劇藝大公演 16日免費聆賞

法拉盛虎賀新年中華劇藝大公演 16日免費聆賞
頂峰消防系統公司華人老字號專業服務廣獲好評

頂峰消防系統公司華人老字號專業服務廣獲好評
1個月連偷5家 法拉盛亞裔男涉模式盜竊被通緝

1個月連偷5家 法拉盛亞裔男涉模式盜竊被通緝
法拉盛街頭 華男與人爭吵後遭槍撃斃命 華裔嫌犯仍在逃

法拉盛街頭 華男與人爭吵後遭槍撃斃命 華裔嫌犯仍在逃

締造全新法拉盛 黃敏儀發表施政願景

締造全新法拉盛 黃敏儀發表施政願景

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁