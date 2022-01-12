疑舉報毒品交易被尋仇 紐約法拉盛公寓被丟燃燒彈起火

法拉盛博生大道交34大道一棟公寓於12日凌晨，因遭他人使用燃燒彈惡意縱火，釀成二級大火，導致兩名消防員受傷。(citizen app視頻截圖)

法拉盛 博生大道交34大道一棟公寓於12日凌晨，因遭他人使用燃燒彈惡意縱火 ，釀成二級大火，導致兩名消防員受傷；警方表示，居住在這棟公寓的住戶此前曾舉報兩名室友涉嫌毒品 犯罪，疑遭他人惡意報復。

根據市消防局消息，一名縱火者於12日凌晨4時40分，通過法拉盛博生大道交34大道一棟公寓的逃生梯爬上六樓，後使用燃燒彈砸破一戶公寓的窗戶，火勢迅速蔓延至整個樓層，最終發展成二級大火。

市消防局派出消防員與雲車趕到現場工作逾一個小時才控制火勢，其中兩名消防員因吸入濃煙，被送往附近醫院急救，所幸沒有大礙，樓宇內的住戶並未因此次火災受傷。

警方消息稱，被惡意投擲燃燒彈住宅的住客，曾舉報兩名室友涉嫌毒品犯罪，導致兩人本周被捕，疑遭他人惡意報復，釀成火災；警方表示縱火的嫌犯得手後向不明方向逃竄，目前尚未逮捕任何嫌犯，國土安全部(DHS)也介入調查相關的毒品案件。

警方呼籲知情者提供線索，知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。