我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封城期間官邸開趴 英相強生道歉接受調查

美12月通膨率年增7% 近40年最高

推華男下地鐵 嫌犯逾半年後被捕 控企圖謀殺

記者牟蘭／紐約報導
攻擊姜亮的嫌犯日前被捕，被控企圖謀殺罪；圖為姜亮。(本報檔案照)
攻擊姜亮的嫌犯日前被捕，被控企圖謀殺罪；圖為姜亮。(本報檔案照)

35歲的華男姜亮去年5月在皇后區長島市的地鐵站內，被一名非洲裔男子推下站台，因列車員及時剎車，未危及他的生命，但其右手骨折、縫14針；攻擊這名男子的嫌犯潛逃逾六個月後，因在地鐵涉性騷被捕，皇后區檢方以企圖謀殺等多罪起訴，若罪成，最高可囚25年。

根據警方消息，姜亮於去年5月24日上午7時45分在紐約市皇后區皇后大橋(Queensbridge)F線地鐵站內，被23歲男子萊西(Ronald Lacey)推下鐵軌；警方稱萊西攻擊姜亮前，曾一度喃喃自語，警方以仇恨犯罪偵辦此案，但調查後顯示，萊西為隨機作案，並未以相關罪名移送法辦。

法院消息顯示，姜亮被推下地鐵站後，一度失去知覺，因列車員及時剎車，地鐵沒有撞到受害者，但受害人也因此次意外，導致右手骨折、縫14針，臉上也有多處挫傷。

萊西在犯案後逃之夭夭，他去年12月8日在曼哈頓地鐵站內涉嫌非法侵犯一名31歲女性的臀部，再次被警方通緝，本月5日被捕。

萊西翌日在曼哈頓刑事法院過堂，被控五項二級企圖謀殺、一級攻擊、一級威脅他人安全(reckless endangerment)與二級騷擾的等罪名，但控罪中並未涉及仇恨犯罪。

法官哈特曼(Danielle Hartman)鑒於被告涉及的罪行，裁定其不得保釋；若罪成，萊西將面臨最高達25年的監禁。

據悉，姜亮2004年從中國浙江省來美打工，疫情前曾靠開出租車謀生，疫情爆發後，他做散工維持家計，案發當天，他準備搭車前往曼哈頓14街上班；他首次接受警方詢問時，曾表示自己不認識嫌犯，但受訪時改口稱，他與嫌犯之前熟稔，因舉報嫌犯及其同夥，遭到對方的報復。

但姜亮的母親表示，兒子曾因嚴重騷擾被送往移民監獄，因精神受創，部分言論失實；萊西被捕後，他的母親對警方與案發當日的伸出援手好心人表示感謝，幫助兒子度過這一難關。

萊西因涉嫌推姜亮至地鐵站的鐵軌，被控企圖謀殺等罪名。(紐約市警提供)
萊西因涉嫌推姜亮至地鐵站的鐵軌，被控企圖謀殺等罪名。(紐約市警提供)

地鐵站 皇后區 曼哈頓

上一則

戴耳機站月台邊 紐約華女險遭推鐵軌

延伸閱讀

港警搗雛妓淫窟 醫生嫖客被捕 救13歲雛妓

港警搗雛妓淫窟 醫生嫖客被捕 救13歲雛妓

哈林區馬耀泮苦撐9個月離世 案件升級為謀殺

哈林區馬耀泮苦撐9個月離世 案件升級為謀殺
哈林區遭仇恨攻擊拾荒華男離世 警方升級案件為謀殺

哈林區遭仇恨攻擊拾荒華男離世 警方升級案件為謀殺
紐約市下周再設四個地鐵檢測站

紐約市下周再設四個地鐵檢測站
州府、市府聯手 將在地鐵加強遊民服務資源

州府、市府聯手 將在地鐵加強遊民服務資源

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查

大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查
最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫

最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫