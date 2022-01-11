紐約州參眾兩會共和黨民代 反保釋金改革法案
紐約州參眾兩會共和黨領袖11日聯合近50位同儕在州府召開記者會，批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益糟糕，成為犯罪者的庇護所，多位與會者指責曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的「改革法案」，直言「犯罪者不是受害人」，要求終止這項法案。
參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，州參眾兩會的共和黨代表上周發布「讓紐約恢復繁榮」(Take Back New York)的議程，計畫通過一系列措施，讓紐約州變得更「安全、強壯且健康」，11日最先提及這項議程的「安全」提案。
奧特說，保釋金改革法案實施後，全州的暴力犯罪與濫用毒品死亡人數飆升，「罪犯竟成了受害人，真正的受害者也日益增加」；他說，前線的執法人員冒著生命危險維護治安，卻因為這項法案貶低了他們的工作成果，呼籲當局終止這項法案，「如果某個法律會『製造』更多受害人，那它就是壞的法案」。
州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，公共安全問題並不是兩黨爭議的話題，所有的紐約居民都希望有一個安全的居住環境，但保釋金改革實施後，在過去三年內，紐約市的槍枝暴力案增加了101%，州府奧伯尼(Albany)增加了700%，而羅徹斯特市(Rochester)增加了170%。
巴克萊補充，由於這項法案，全州有9萬8000名涉嫌輕罪的被告獲得保釋，其中約3500名被告在候審期間，因暴力犯罪再次被捕；他以白艾榮舉例，批評他激進的改革措施，恐讓紐約市陷入治安危機，「我從沒有聽過，居然有(檢察官)要降低搶劫的(控罪)」。
納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，他當日與長島兩郡的警察公會代表參與記者會，反對保釋金改革法案；他以納蘇郡為例，過去兩周內警方逮捕了超過20起非法持有槍枝的嫌犯，其中38%的被告都會重返街頭，「有一名嫌犯從2020年8月到2021年12月因非法持械，被捕三次」。
布萊克曼說，他稱讚州長霍楚(Kathy Hochul)允許各地學區自行決定口罩強制令的決定，但不滿她容忍白艾榮罔顧法律，不懲治觸犯法律的罪犯，「我們需要結束這個對社區有危險的法律，夠了就是夠了」。
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