紐約州參眾兩會共和黨民代 反保釋金改革法案

州參眾兩會共和黨人士批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益糟糕，要求終止這項法案。(擷自紐約州參議會共和黨臉書)

紐約州 參眾兩會共和黨領袖11日聯合近50位同儕在州府召開記者會，批評民主黨推行的保釋金改革法案導致紐約州的治安日益糟糕，成為犯罪者的庇護所，多位與會者指責曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的「改革法案」，直言「犯罪者不是受害人」，要求終止這項法案。

參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，州參眾兩會的共和黨代表上周發布「讓紐約恢復繁榮」(Take Back New York)的議程，計畫通過一系列措施，讓紐約州變得更「安全、強壯且健康」，11日最先提及這項議程的「安全」提案。

奧特說，保釋金改革法案實施後，全州的暴力犯罪 與濫用毒品死亡人數飆升，「罪犯竟成了受害人，真正的受害者也日益增加」；他說，前線的執法人員冒著生命危險維護治安，卻因為這項法案貶低了他們的工作成果，呼籲當局終止這項法案，「如果某個法律會『製造』更多受害人，那它就是壞的法案」。

州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，公共安全問題並不是兩黨爭議的話題，所有的紐約居民都希望有一個安全的居住環境，但保釋金改革實施後，在過去三年內，紐約市 的槍枝暴力案增加了101%，州府奧伯尼(Albany)增加了700%，而羅徹斯特市(Rochester)增加了170%。

巴克萊補充，由於這項法案，全州有9萬8000名涉嫌輕罪的被告獲得保釋，其中約3500名被告在候審期間，因暴力犯罪再次被捕；他以白艾榮舉例，批評他激進的改革措施，恐讓紐約市陷入治安危機，「我從沒有聽過，居然有(檢察官)要降低搶劫的(控罪)」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，他當日與長島兩郡的警察公會代表參與記者會，反對保釋金改革法案；他以納蘇郡為例，過去兩周內警方逮捕了超過20起非法持有槍枝的嫌犯，其中38%的被告都會重返街頭，「有一名嫌犯從2020年8月到2021年12月因非法持械，被捕三次」。

布萊克曼說，他稱讚州長霍楚(Kathy Hochul)允許各地學區自行決定口罩強制令的決定，但不滿她容忍白艾榮罔顧法律，不懲治觸犯法律的罪犯，「我們需要結束這個對社區有危險的法律，夠了就是夠了」。