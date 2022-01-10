我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

衛生部長貝西拉下令 檢討紅藍卡保費漲價計畫

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

記者張心／紐約報導
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏20度。（本報檔案圖）
紐約市將迎來3年來最冷一天，11日氣溫降至華氏20度。（本報檔案圖）

紐約市11日將迎來自2019年1月以來最冷的一天，氣溫將跌破華氏20度；在紐約州部分地區，皮膚如暴露在外30分鐘就可能凍傷。

根據國家氣象局天氣預警，一股北極冷氣團將在未來兩天吹襲三州地區，10日氣溫將降至華氏20至30度，11日將跌至華氏20度以下。

冷氣團將於10日晚間下沉，包括紐約市在內的地區，11日上午體感溫度將達到華氏零度以下；紐約上州蘇利文郡(Sullivan County)和阿爾斯特郡(Ulster County)已經發布風寒預警，氣溫將降至華氏零下15度至零下25度，警告居民只要暴露皮膚在外30分鐘便會出現凍傷。預計有更多紐約州和新澤西州即將發布風寒預警。

氣象專家表示，11日將成為紐約市自2019年以來最冷的一天，所以一定要注意保暖，留意周圍老弱婦孺鄰居的安全，同時也要做好自家寵物的保護工作；同時提醒戶主和建築公司，絕緣不良的管道在這種天氣情況下，更容易凍結和爆裂。

寒流將在12日逐漸離開，最高氣溫將回升至華氏30多度，13日將升至華氏40度左右。

雖然目前還未觀測到其他的冬季風暴，但16日將迎來新的降雪；剛過去的周五，強大的冬季風暴席捲三州地區，紐約市部分地區出現了8吋積雪，新澤西州同樣飽受暴雪衝擊。

紐約市 新澤西州 紐約州

上一則

家用快篩劑搶手 藥店供不應求

延伸閱讀

紐約32年來最慘惡火：布朗士公寓19死的「火神教訓」

紐約32年來最慘惡火：布朗士公寓19死的「火神教訓」
近10萬師生染疫 紐約市公校出勤率暴跌剩4成

近10萬師生染疫 紐約市公校出勤率暴跌剩4成
紐約市所有學生 秋季擬強制接種新冠疫苗

紐約市所有學生 秋季擬強制接種新冠疫苗
冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行

冰雨低溫 紐約州長提醒小心出行
紐約新冠住院人數 3周來首降 預告疫情或將到高峰

紐約新冠住院人數 3周來首降 預告疫情或將到高峰

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
湯姆克魯斯獨生愛女長大吵著要見爸爸 媽媽凱蒂憂心？

湯姆克魯斯獨生愛女長大吵著要見爸爸 媽媽凱蒂憂心？