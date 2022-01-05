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紐新地區路面結冰 事故頻發1死 17間公校臨時停課

記者張心／紐約報導
紐約和新澤西州路面結冰，導致交通事故頻發。（取自abc7視頻截圖）
紐約和新澤西州路面結冰，導致交通事故頻發。（取自abc7視頻截圖）

連續整晚的夜雨造成紐約州和新澤西州地區路面結冰，5日早上的通勤客在兩州交通要道遭遇十幾起事故，造成至少一人死亡，17間公校臨時停課，15間公校延誤近兩小時上課。

紐約威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)曼哈頓方向、史泰登島高速公路(Staten Island Expressway)向西方向、高瑟爾橋(Goethals Bridge)、I-287、I-684和上州威彻斯特郡(Westchester County)路段事故頻發，其中威徹斯特郡連接E/B Cross County Parkway和N/B Bronx River Parkway的坡道上，於上午6時30分左右發生車禍，致使一人喪生；警方表示，事故還在進行調查，該路段將關閉數小時。

受到地面結冰影響的還有紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)和拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，後者的班機都延誤一小時以上。

兩州公校因為交通事故造成的封路，導致學生和教職員工無法按時到校，造成共有17間臨時通知停課，15間延誤近兩小時上課。

冬季天氣警告持續在紐約市、長島、威徹斯特郡、普特南郡(Putnam County)和橙縣(Orange County)發布。

公校 紐瓦克國際機場 新澤西州

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