「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

皇后區的新冠監測點嚴重不足，大批民眾冒著寒風等候數小時，才得以接受檢測。(路透)

隨著新變種病毒Omicron的快速傳播，皇后區 新冠病重患者死亡人數已連續兩日位列全州各郡「榜首」，預計明年1月新增染疫病例恐會再度激增；16位皇后區的民選官員曾聯名致信各級政府的衛生部門，要求增加皇后區的檢測 點。

根據州府30日數據，全州共有76名染疫患者因病情加重死亡，其中皇后區死亡人數最多，達十人，布碌崙(布魯克林)八人、曼哈頓兩人、布朗士兩人死亡；29日的數據顯示，全州的97名染疫不治的患者中，有13人來自皇后區，死亡人數也是全州最多。

州長霍楚(Kathy Hochul)對此表示遺憾，「這不是我們希望看見的方向，許多民眾無法看到新年到來就因病情離世，讓人感到難過」；她提醒，明年1月新增的染疫病例恐會激增，呼籲民眾做好防疫，避免疫情 惡化。

皇后區的16位民選官員曾在聖誕節前，致信州衛生廳與市衛生局等機構，指出當地曾在去年疫情爆發初期，淪為疫情「震中的震中」，要求政府增加新冠檢測中心，避免疫情再度蔓延。

聖誕節前，人口逾240萬人的皇后區，政府尚在開放的的新冠病毒檢測點不足30個，只有三個市府的檢測點能為四歲以下的幼童檢測，且多數都是移動檢測車；許多民眾曾在寒風中排隊數小時，等待數天，才被告知檢測結果，其中包括懷有七個月身孕的新科市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)。

因檢測人數的激增，提供病毒檢測的CityMD在皇后區關閉了五家診所；聯邦政府日前皇后區法拉盛皇后谷操場(Queens Valley Playground)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)及Travers公園，新增三處新檢測站，州府也在牙買加再增一處新冠檢測點，以緩解當地當地檢測中心不足的現況。