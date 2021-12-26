Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

受Omicron 變種病毒影響，全美航空公司人力短缺，導致聖誕周末航班大面積取消；紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)和紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)26日數百架航班難逃取消命運，集中在捷藍航空公司(JetBlue)、達美航空公司(Delta Air Lines)及聯合航空公司(United Airlines)三家主要航空企業，致使成千上萬旅客假日計畫受到嚴重影響。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware的統計顯示，繼25日聖誕節 當日全國有近1000架航班取消後，26日又有600多個航班被取消；除了美國之外，今年聖誕節全球累計約有2000班次確定取消。

達美航空公司發表聲明表示，Omicron感染案例激增和冬季的天氣，成為此次聖誕節航班突然取消的主要原因，「因Omicron請病假人數的增加造成了人員的短缺，我們對乘客的假日旅行計畫受到延誤表示歉意。」達美航空公司也承諾正在重新安排路線，替換機組人員，盡可能迅速且安全地將乘客送回他們需要達到的地方。