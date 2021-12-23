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紐約市府在5區設點發居家檢測包 每日2千份

記者和釗宇／紐約報導
紐約市府從23日起在全市五區設點發放居家檢測包給民眾。(美聯社)
紐約市府從23日起在全市五區設點發放居家檢測包給民眾。(美聯社)

紐約市新冠疫情擴散，全市各檢測站出現大排長龍的情況，為滿足檢測需求，市府從23日起將在全市五區各開設一個居家檢測包領取點，每區每日地點不同，每個檢測點每日發放2000個居家檢測包。

23日開設的五個領取點分別位於布朗士區聲景(Soundview)Morrison Avenue交Westchester Avenue處、布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)18大道交65街處、曼哈頓下東城的哥倫比亞街75號(75 Columbia Street)Masaryk Towers、皇后區可樂那(Corona)37大道交Junction Boulevard處、史泰登島Conference House Park Hylan Boulevard交Satterlee Street處；每人限領一份，先到先得，不需要出示證件。

市府還將在24日在五區不同地點開設領取點，上午9時開放，地址分別為布朗士區布萊恩公園(Bryant Park)E Fordham Rd交E Kingsbridge Rd處、布碌崙弗萊布許(Flatbush)Church Ave交Flatbush Ave處、曼哈頓西125街交Malcolm X Blvd處、皇后區Woodhaven92街交Jamaica Ave處、史泰登島碼頭灣街1號(1 Bay St)。

檢測 布朗士 布碌崙

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