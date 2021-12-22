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紐約市出現院內感染 公立醫院禁訪客入內

記者和釗宇／紐約報導

Omicron變種病毒感染者恐已占大紐約地區新增病例的超過九成，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)22日表示，紐約市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，預計未來幾周將繼續增加；紐約市一家公立醫院已經出現院內感染，市公立醫院系統決定即日起暫停訪客入內。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前估計，大紐約地區新增病例中可能有超過90%感染Omicron變種病毒，而Delta變種病毒的感染者目前只剩8%；市府數據顯示，全市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，比四周前大增超過141%；白思豪表示，儘管病例數劇增，但本輪疫情影響有限，重申不會採取去年3月時激烈的防疫舉措，因為大部分人都已接種疫苗。

不過，為防止醫療資源出現緊張，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)22日宣布，即日起暫時禁止所有訪客入內；市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，一家公立醫院因探視防疫不佳，已經出現院內感染，但未指明是哪家醫院。

卡茲表示，紐約市疫情因Omicron變種病毒發展迅速，因此目前需要在短期內控制局面，「確保醫院不會產生更多傳染」；根據新規，產婦、兒童、臨終關懷、智障者仍可有陪護入院，上述訪客必須完全接種或持有48小時內陰性檢測報告，其他病人的訪客一概禁止入內。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約市 變種病毒 Omicron

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