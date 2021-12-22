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檢測人數激增 醫護人手不足 CityMD關閉紐約市13個站點

記者張心／紐約報導
紐約市13家CityMD診所自22日起關閉。（取自CityMD推特）
紐約市13家CityMD診所自22日起關閉。（取自CityMD推特）

由於全市新冠檢測人數激增，提供免費病毒檢測的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，為防止未來有更多門店難以滿足市民的檢疫需求，將從22日起暫時關閉紐約市的13家診所，重開時間將另行通知。

「眾所周知，全市的CityMD診所都在超負荷運轉，盡最大努力滿足紐約市民的醫護需求。」CityMD在聲明中表示，「繼續為社區提供檢測服務是我們的首要任務，但是我們的醫生和團隊也同樣重要，為了保存工作人員的實力，我們將暫時關閉全市13個站點。」

此次全市關閉的站點，包括曼哈頓的四個診所，皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士各三所；除此之外，長島有兩家診所，新澤西的三家及紐約州威徹斯特郡(Westchester County)的一家CityMD也被關閉。

紐約市13家關閉門店的具體地址為：CityMD East Fordham、CityMD East 161st、CityMD Soundview、CityMD Bensonhurst-18th Ave、CityMD Cobble Hill、CityMD Prospect Park South、CityMD Corona、CityMD Ditmars、CityMD Woodhaven、CityMD East 14th、CityMD East 50th、CityMD West 39th、CityMD West 125th。

長島、新澤西和威徹斯特郡關閉門店的具體地址為：CityMD Jersey City- Grove Street、CityMD Raritan、CityMD Wayne、CityMD Bay Shore- North Sunrise Hwy、CityMD Merrick、CityMD Eastchester。相關門店信息可訪問網址：https://www.citymd.com/citymd-temporary-closures。

「我們有150個網點，希望任何受影響的病患，依舊可以獲得CityMD的服務。」CityMD發表推文說。

因為紐約疫情的井噴式反彈，全市檢測站都大排長龍，為了幫助市民盡快做上檢測，市長白思豪宣布將向全市家庭大規模發放新冠免費檢測盒的計畫；總統拜登也在21日宣布，將啟動聯邦管理的檢測點，為紐約州等新冠重災區提供援助。

提供免費測試的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，將從22日起暫時關閉紐約市...
提供免費測試的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，將從22日起暫時關閉紐約市的13家店鋪。（取自CityMD推特）
因為紐約疫情的井噴式反彈，皇后區森林小丘CityMD檢測站門口大排長龍。（記者張...
因為紐約疫情的井噴式反彈，皇后區森林小丘CityMD檢測站門口大排長龍。（記者張心／攝影）

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