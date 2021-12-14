霍楚：紐約新冠住院增七成 已發現38例Omicron

州內部分共和黨地區表示不會遵守霍楚頒布的口罩令。(Getty Images)

紐約州新冠疫情 繼續惡化，州長霍楚 (Kathy Hochul)14日表示，自感恩節以來，全州日新增新冠病例增長近六成，新冠住院人數則大增70%，而接種率卻僅提升了2%；她說，目前全州已經發現了38例Omicron變種病毒感染者，其中紐約市有23例。

霍楚表示，她對疫情的發展感到有些沮喪；州府此前發布的口罩 令本周已開始執行，未要求顧客提供接種紀錄的室內場所，必須要求顧客及其員工戴口罩；霍楚表示，落實口罩令仍要依靠地方政府，稱之所以出台口罩令就是為了要確保經濟不受疫情影響而再度關閉，讓商業場所都能正常營業。

不過，已有部分共和黨控制的郡表示不會執行口罩令，其中一些地區疫情嚴重；但霍楚說，全州有73%的人口居住在願意執行口罩令的地區，「代表大部分民眾的民代在做正確的事情。」不過，霍楚並未將長島納蘇郡計算在內，因候任郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)已經表示就任後不會執行口罩令。

同時，霍楚繼續敦促民眾接種疫苗和補強針，防範Omicron變種病毒可能帶來的風險；她說，目前全州已經施打了近340萬劑補強針，其中紐約市超過117萬劑。

此外，州府還限制了32家醫院的擇期手術，因這些位於上州的醫院已經因疫情而病床告急；霍楚還表示，州府未來將出台更多防疫計畫，正在考慮為疫情嚴重的地區提供更多自我檢測包。