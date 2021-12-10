紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州 府奧伯尼(Albany)的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」(Chinese Zodiac Killer)的信函；聯邦調查局(FBI)指出，這些信件內容尚未對社區造成威脅，案件仍在調查中；「黃道十二宮殺手」是一名真實身分不明殺手，60年前在加州 連環作案，期間曾向媒體寄送有關其身分的謎語。

奧伯尼的多家電視台8日晚收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信件，立即報警求助，當地警方隨後通知聯邦調查局介入；聯邦調查局展開一系列調查後表示，要求這些收到信函的媒體機構留意是否繼續收到信函，且不要私自打開信件，以便執法人員蒐集DNA線索。

根據奧伯尼警方消息，當地的媒體機構並非首次收到化名為「黃道十二宮殺手」的信函；早在1973年，加州的「黃道十二宮殺手」沉寂一段時間後，「奧伯尼聯合時報」(Times Union)曾收到一封神秘信函，聲稱他將在當地展開謀殺。

報導指出，曾居住在奧伯尼的菲恩(Elizabeth Ferrin)在這起連環兇殺案中喪生，她的丈夫蓋科夫斯基(Richard Gaikowski)也一度被警方列入嫌疑人名單，隨後因證據不足撤銷指控，案件持續至今。

據悉「黃道十二宮殺手」是一名真實身分不明的連環殺手，曾於1968年至1969年加州舊金山 灣區作案；兇手在作案期間，曾向媒體與警方寄出與案件以及自身信息有關的謎語和密碼，以製造恐嚇，他聲稱殺害37名受害者，執法人員確定嫌犯犯下其中的五起命案與兩起企圖謀殺的罪案。

聯邦調查局曾於去年12月宣布，業餘偵探團隊曾在1969年破解了一個340字符的謎團，並寄給了舊金山一家媒體，但並未被公布相關謎底；這起案件被舊金山警方與聯邦調查局列為懸案，仍在調查兇手的身分。