紐約「聖誕老人大遊行」回歸 MTA頒禁酒令防與會者買醉

備受歡迎的慈善活動「聖誕老人大遊行」將於11日回歸。（取自SantaCon NYC推特）

備受歡迎的慈善活動「聖誕老人大遊行 」(SantaCon NYC)在去年因疫情停擺後，終於在紐約客的期待中將於本周六(11日)回歸；然而這項因串聯全市酒吧，方便參與者買醉，從而被稱作「兒少不宜」的活動，8日就收到大都會 運輸署(MTA)的通知，要求從11日上午4時至12日中午12時，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台將禁止飲酒，力防「聖誕老人大遊行」的參與者喝醉而造成混亂。

大都會運輸署在聲明中表示，規則生效的時間內將派駐額外的巡警，駐守賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central Terminal)，檢查是否有乘客飲酒並將沒收所有酒精飲品。

除此之外，大都會運輸署還強調，請所有參與者在公共交通設施上佩戴口罩；運輸署警察局長麥克格蘭(Joseph McGrann)對此表示，禁酒令和口罩令是為了保證每個人的安全，「有些乘客可能是自疫情以來，第一次回到火車上，所以我們必須盡可能維護好行車程序，方便每位乘客都能順利且準時的到達目的地，得以安享他們的假期計畫。」

「聖誕老人大遊行」每年在紐約市 會吸引數千人參與，主辦方鼓勵與會者關懷沿街的遊民，不少民眾會攜帶食物和飲品，在活動當天扮演聖誕老人，將愛心獻給在寒冷的冬天仍舊露宿街頭的人。但因為此項活動將將紐約市各個酒吧串連，方便參與遊行者沿街喝酒，也因此造成不少混亂問題；不少參與者的酒後行為，對沿路居民和上班族造成困擾，因而往年活動也飽受批評。

今年除了紐約市之外，康州Stamford已於4日舉辦該活動，新州的霍布肯(Hoboken)和康州的哈特福德(Hartford)也將於18日舉行「聖誕老人大遊行」。