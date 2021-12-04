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紐約市新增3例Omicron確診 全國已有11州現蹤

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紐約市新增3例Omicron確診 全國已有11州現蹤

記者張晨／紐約報導
紐約市新增三例Omicron，全國11州現變異確診，目前紐約最多。(取自州長辦公室)
紐約市新增三例Omicron，全國11州現變異確診，目前紐約最多。(取自州長辦公室)

傳染力極強的新冠Omicron變種病毒紐約市確診數不斷上升，州長霍楚(Kathy Hochul)4日表示，紐約州又新增三例確診，且均來自紐約市；目前全美共有11個州發現此變種病毒，到目前為止，紐約的數量最多。

「我們早有預料Omicron變種會到達紐約，且在未來會看到更多病例。」霍楚在4日的記者會上表示，「但我們有方法來幫助預防這種致命病毒的傳播，請紐約市民務必儘快接種疫苗、補強針助並隨時戴上口罩；在節日季來臨之際，讓盡可能保護自己和周圍的人。」

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，正如預期的那樣，社區傳播正在開始；而更糟的是，目前尚未知曉Omicron的傳播速度有多快，也不知道其症狀會有多嚴重。

目前州衛生官員仍在努力了解前五例病例的情況，但其中包括長島一名最近去過南非的67歲婦女、以及在布魯克林和皇后區與旅行相關密切接觸者，他們至少有一人接種了一劑新冠疫苗。

但可以肯定的是，還有更多的Omicron病例尚未被發現，紐約州只對約3.5%的陽性樣本進行了測序，以分離出該變種。

奧伯尼的沃茲沃斯中心實驗室(Wadsworth Center laboratory)每天可檢測多達100個樣本，包括市裡的實驗室在內的多個其他實驗室，也加大了基因測序的力度；但鑑於紐約的日確診病例，自1月下旬以來首次超過1.1萬例，測序樣本仍然相當小。

Omicron 紐約市 變種病毒

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