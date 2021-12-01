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全美首例 加州發現Omicron變種病毒

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紐約市可能在疫情嚴重時重啟口罩令 時報廣場跨年照常

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪1日表示，考慮在疫情嚴重時重啟室內口罩令。圖為上月紐約市馬拉松現場。(美聯社)
紐約市長白思豪1日表示，考慮在疫情嚴重時重啟室內口罩令。圖為上月紐約市馬拉松現場。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)12月1日表示，如果Omicron變種病毒以及假日季導致疫情高峰再現，市府將考慮重啟室內口罩令，民眾無論是否接種都須戴口罩；但他也說，目前Omicron變種病毒還未在紐約現身，尚無必要升級防控，時報廣場跨年活動也將照常進行。

市府本周已經發出建議，呼籲民眾無論是否接種，都應在室內及公共場合戴口罩，但不強制；白思豪說，如果未來的疫情數據表明有必要戴口罩，市府將考慮重啟口罩令。

但他表示，現在仍未到升級防控的時刻，白思豪仍將促進接種作為首務，認為疫苗仍然有效，以至於能夠根除疫情，「我們認為接種仍然是核心抗疫策略，我們一直將精力放在促進接種上面，我從不希望人們認為口罩可以代替接種，口罩也代替不了接種；接種才是抗疫的正途，現在仍有許多年輕人尚未接種，也有一些成年人未接種，數百萬人還未打補強針。」

根據州府數據，如果接種疫苗，感染新冠肺炎的概率將比未接種者低78.3%，住院的概率則比未接種者低94.4%。

儘管面臨Omicron變種病毒威脅，白思豪表示，今年的時報廣場跨年慶祝活動將按原計畫舉辦；市府兩周前宣布，完全接種者可到現場參加跨年活動，白思豪認為按照目前情況，可繼續推進；他說，市府正在與主辦方時報廣場聯盟(Times Square Alliance)和市警局制定計畫，檢查入場民眾的接種紀錄，無法接種的人則須戴口罩並提供72小時之內的陰性檢測紀錄，五歲以內的兒童須有已接種的成年人陪同。

口罩 白思豪 變種病毒

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