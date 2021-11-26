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陰雨天+漲價 紐約法拉盛商場「黑五」未見人潮

記者牟蘭／紐約報導
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)

感恩節後的「黑色星期五」（Black Friday）是美國傳統的購物節日，但今年因天氣與貨品漲價的原因，原本熱鬧的法拉盛商場25日上午未見人潮，部分顧客感嘆商場還不如平日周末熱鬧，折扣力度也不大，並未買到心儀的貨品。

每年感恩節，法拉盛天景購物廣場都會迎來購物狂潮，數千民衆擠爆百思買(Best Buy)、目標折扣店(Target)與BJ's量販店等，但因疫情影響，店家已連續兩年取消提前開門的活動，部分商家已提前告知顧客今年開門時間改爲凌晨5時到7時左右。

25日上午9時左右，天景購物廣場的商家已開門營業，但有顧客表示，今年的折扣力度不大，許多商品的價格較疫情前同期價格都有所上漲；前來購物的張湯姆(Tom Zhang，音譯)表示，他原本想為家中更換智能電視，但對比疫前價格，發現今年的價格要貴出100多元，「2018年我買的同品牌49吋電視才249元，今年類似產品報價已370多元」。

居住在法拉盛王艾米(Amy Wang)表示，她原本擔心「黑色星期五」的人潮，當天上午就冒著雨水與暴風，從家中步行到商場購物，但抵達商場後，並未看到大排長龍的場景；她說，幾家平日受歡迎的店鋪，甚至沒有看到顧客排隊，感嘆不如平日周末熱鬧。

不少華裔民衆表示，他們已在網上看到通知，改選網購，避免疫的風險，在家中「樂撿便宜」；剛來美國留學兩年的周雪表示，感恩節當天，她收到COACH與Kate Spade等輕奢品牌廣告，店家打出最多優惠75%的折扣，讓她以70多元的價格買下原價300多元的手提包。

從事電腦科學的張克莉斯(Christine Zhang)表示，今年因通貨膨脹等原因，並沒有看到比往年優惠的價格，只能選擇在好市多(Costco Wholesale)購買一些沒有漲價的生活必需品，「平時300多的兩隻的電子牙刷，今年還是減價150多元，」。

不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟...
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟...
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)
由於陰雨天與漲價的影響，今年的法拉盛商場不如疫前同期熱鬧。(記者牟蘭／攝影)
由於陰雨天與漲價的影響，今年的法拉盛商場不如疫前同期熱鬧。(記者牟蘭／攝影)
有顧客表示，今年的折扣力度不大，許多商品的價格較疫情前同期價格都有所上漲。(記者...
有顧客表示，今年的折扣力度不大，許多商品的價格較疫情前同期價格都有所上漲。(記者牟蘭／攝影)
25日上午9時左右，部分商家的黑色星期五貨櫃已沒有貨品。(記者牟蘭／攝影)
25日上午9時左右，部分商家的黑色星期五貨櫃已沒有貨品。(記者牟蘭／攝影)
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟...
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟...
不少顧客表示，他們25日上午前往法拉盛商場時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 美國 黑色星期五

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