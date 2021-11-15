紐約州長霍楚：MTA將拿100億元 在2024年前不會漲價

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。美聯社

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)15日在前往白宮參加基建法案簽字儀式前表示，基建法案生效後，大都會運輸署(MTA )將獲得約100億元撥款，確保2024年之前紐約市 公共交通不會漲價，也不會削減服務。

拜登總統15日將簽署總額1兆2000億元的基建法案；霍楚表示，通貨膨脹已經讓紐約居民的生活成本大幅增加，「我很激動地告訴大家，我們不會再經歷公共交通漲價或削減公交服務。」

這已經是MTA今年第二次叫停漲價，MTA財務委員會今年7月反對一項計畫至少到2022年7月不漲價的計畫；任何漲價計畫都需要舉行公聽並由MTA董事會簽署執行，MTA主席利博(Janno Lieber)表示，MTA至少六個月內不會考慮漲價，「真正的問題是盡量讓客流量恢復，我們不想因為漲價而讓人們不想乘坐公共交通。」

數據顯示，紐約市公共交通的客流量仍比疫情前少40%，而乘車費用則占MTA170億元年收入的38%左右；此前，深受重創的MTA財務已經得到兩份疫情救濟法案的補償，共收到約140億元救濟款；利博表示，基建法案預計將給MTA注資約100億元，將讓MTA減輕債務，進而終止短期內漲價及削減服務的計畫。

MTA還將在17日向其董事會提交2022財年預算 ，利博表示，MTA新財年預算仍將平衡，但警告未來無法避免的虧空可能將要求州議會為MTA開闢新的籌資渠道，「我並不是說州議會要在一夜之間或是本次會期內解決這個問題，但是的確是要開始考慮如何建立一個新的MTA預算框架了。」