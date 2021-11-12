我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

譚德塞：上周歐洲近200萬確診病例 創單周新高

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

記者牟蘭／紐約報導
鄉村中學日前被爆集體染疫，被市教育局要求強制關校。(取自谷歌地圖)
鄉村中學日前被爆集體染疫，被市教育局要求強制關校。(取自谷歌地圖)

位於皇后區法洛克威(Far Rockaway)的公校鄉村中學(Village Academy)，過去一周內爆出有17名學生與兩名教職員染疫，市教育局(DOE)日前宣布關校至19日，這是繼阿斯托利亞(Astoria)第166小學因集體染疫關閉校園後，本周關閉的第二所皇后區的公校。

根據鄉村中學11日的聲明，要求全校的415名學生即日起轉入線上教學，19日後再另行通知重返校園時間；根據市府公布的數據，鄉村中學在過去一周內有17名學生與兩名教職員，在新冠核酸的檢測中呈陽性，被市教育局要求強制關閉。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)對此表示，當局會盡力保證校園與社區安全，使陽性率維持在0.19%左右，「全市共有6萬5000間教室，目前只有140間教室因疫情被強制關閉」；他補充，所有的鄉村中學的教職工已完全接種疫苗，學生也做好接受遠程教育的準備。

皇后區阿斯托利亞(Astoria)第166公立小學(PS. 166)於10日被爆出集體染疫，3日至9日間共有22名學生和三名教職員工被確診，當局於10日要求緊急關校十天，再另行通知重新返校時間。

今年校園重新開放後，曼哈頓東哈林區(East Harlem)的公立79小學在開學不到一周，因19例感染病例而停課，為全市因疫情傳播，強制關閉首個公校；隨著疫苗的普及，市長白思豪(Bill de Blasio)曾表示，今年因疫情關閉學校的標準與去年不同，不再因校園內出現兩個不相關的病例而強制關校。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本月已批准五歲到11歲接種新冠疫苗，市府在五大區的多個公校提供臨時接種點，超過1萬名學生已接種了首劑新冠疫苗，全市21%的未成年人已完全接種。

教育局 公校 疫苗

上一則

布魯克林高速公路上演追緝戰 男子持槍威脅被警擊斃

延伸閱讀

紐約市新冠陽性率 全州最低

紐約市新冠陽性率 全州最低
蒙郡公校開學10周 攻擊案48起 是否保留校警再受關注

蒙郡公校開學10周 攻擊案48起 是否保留校警再受關注
NBA／公牛中鋒佛西維奇染疫 至少休10天

NBA／公牛中鋒佛西維奇染疫 至少休10天
勞登郡維權團體 要求罷免公校教委主席

勞登郡維權團體 要求罷免公校教委主席
蒙郡公校「接受檢測可留校上課」計畫 州府喊停

蒙郡公校「接受檢測可留校上課」計畫 州府喊停

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感

沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感
新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」