一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

鄉村中學日前被爆集體染疫，被市教育局要求強制關校。(取自谷歌地圖)

位於皇后區法洛克威(Far Rockaway)的公校 鄉村中學(Village Academy)，過去一周內爆出有17名學生與兩名教職員染疫，市教育局 (DOE)日前宣布關校至19日，這是繼阿斯托利亞(Astoria)第166小學因集體染疫關閉校園後，本周關閉的第二所皇后區的公校。

根據鄉村中學11日的聲明，要求全校的415名學生即日起轉入線上教學，19日後再另行通知重返校園時間；根據市府公布的數據，鄉村中學在過去一周內有17名學生與兩名教職員，在新冠核酸的檢測中呈陽性，被市教育局要求強制關閉。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)對此表示，當局會盡力保證校園與社區安全，使陽性率維持在0.19%左右，「全市共有6萬5000間教室，目前只有140間教室因疫情被強制關閉」；他補充，所有的鄉村中學的教職工已完全接種疫苗 ，學生也做好接受遠程教育的準備。

皇后區阿斯托利亞(Astoria)第166公立小學(PS. 166)於10日被爆出集體染疫，3日至9日間共有22名學生和三名教職員工被確診，當局於10日要求緊急關校十天，再另行通知重新返校時間。

今年校園重新開放後，曼哈頓東哈林區(East Harlem)的公立79小學在開學不到一周，因19例感染病例而停課，為全市因疫情傳播，強制關閉首個公校；隨著疫苗的普及，市長白思豪(Bill de Blasio)曾表示，今年因疫情關閉學校的標準與去年不同，不再因校園內出現兩個不相關的病例而強制關校。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本月已批准五歲到11歲接種新冠疫苗，市府在五大區的多個公校提供臨時接種點，超過1萬名學生已接種了首劑新冠疫苗，全市21%的未成年人已完全接種。