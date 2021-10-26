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獨／紐約聯合廣場、華埠持槍嫌犯26日再犯案 遭警逮捕

記者張晨／紐約報導
聯合廣場、華埠兩起持槍嫌犯26日再犯案，遭警方逮捕並在身上搜出三把槍。(市警提供)
聯合廣場、華埠兩起持槍嫌犯26日再犯案，遭警方逮捕並在身上搜出三把槍。(市警提供)

曼哈頓聯合廣場站(Union Square)及華埠堅尼路25日下午5點左右接連發生兩起持槍劫案，警方在調查中發現兩起案件均為同一人所為；而26日下午在曼哈頓13分局轄區，該男子再次持槍搶劫大通銀行，隨後在聯合廣場地鐵站被捕，身上搜出三把槍枝；截至記者發稿，市警高層將在20分鐘後和昨日同一案發地召開記者會。

警方表示，該嫌犯25日在十幾分鐘內，連續在華埠堅尼路道明銀行搶劫華裔還款者，以及聯合廣場N線列車中搶劫一名42歲的受害者，並將其射傷後，於26日再次犯案。

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警方稱，他於當日下午2時30分左右在雀兒喜(Chelsea)305號七大道的一家大通銀行內持槍搶劫，隨後沿27街向東逃逸。

根據受害者描述，轄區警員及捷運分局警員於20分鐘後於聯合廣場站附近將嫌犯鎖定，警方表示，他和前一日身穿同一服裝，於現場將其逮捕，並在其身上搜到三把槍枝。

該非裔男子在三日內作案數起，他於24日持槍在上東城一家熟食店內試圖搶劫一名只有45元現金的受害者；嫌犯見此居然開口問「就這？」(That's it?)，然後空手離開了現場。

MTA代理主席兼首席執行長利博(Janno Lieber)表示，從數據上看，捷運系統是安全的，「但我們更希望讓乘客能感受到真正的安全。」

聯合廣場、華埠兩起持槍嫌犯26日再犯案，遭警方逮捕並在身上搜出三把槍。(市警提供...
聯合廣場、華埠兩起持槍嫌犯26日再犯案，遭警方逮捕並在身上搜出三把槍。(市警提供)

華埠 曼哈頓 捷運

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