紐約市丙烷燃料暖氣許可令不延期 餐館業者血本無歸

紐約市在去年通過便攜式丙烷燃料暖氣暫時許可，今年過期後將不延期，許多投資的業者血本無歸。(記者曹健／攝影)

天氣逐漸轉涼，去年紐約市 在新冠疫情 下開放餐飲業者設置戶外用餐區，並通過餐館的便攜式丙烷燃料暖氣(propane heater)暫時許可，不過眼看冬天再度來臨，市長白思豪(Bill de Blasio)卻以安全為由，不再延長許可時間，令華裔餐館業者感到相當苦惱，認為朝令夕改，小商家投資但卻血本無歸、相當無奈。

白思豪於去年10月通過便攜式丙烷燃料暖氣的暫時許可，以協助遭疫情重創的餐館，能在冬天保持開放，但該許可在今年夏天到期，而市府發言人近日確認，紐約市將不延長許可，強調該決策主要擔心公眾安全，與目前正在爭論的戶外用餐永久化政策無關，不過無論原因為何，業者在今年冬天都無法再繼續使用便攜式丙烷燃料暖氣。

市府發言人表示，紐約市希望能夠將戶外用餐永久化，而最重要的一步就是保持顧客與餐館業者的安全；由於許多業者在去年投入上千元，購買便攜式丙烷燃料暖氣，市府也表示，將提供小商家5000元的補助金，改用成天然氣或電熱器。

在暫時許可之前，由於可能引發火災，便攜式丙烷燃料暖氣不論在小商家或酒店均禁用，而頒布暫時許可後，市府也規定暖氣只能在人行道用餐區域使用；根據市消防局數據，自去年10月後，全市餐館或酒吧都沒有發生與丙烷相關的爆炸或火災，不過期間市消防局仍發現1200多起違規行為，並查扣了至少1000個儲存不當的丙烷燃料罐。

華埠 共同發展機構執行總監陳作舟表示，在曼哈頓華埠沒有餐館業者使用便攜式丙烷燃料暖氣，較多則是使用由該機構借出的電熱器，因此不需再多花錢購買暖氣設備。

不過在史泰登島經營餐館的業主李志誠，在去年入冬前則花了約1200元，購買了四個便攜式丙烷燃料暖氣，以及八個燃料罐；李志誠說，除此之外，他也買了一些電熱器，除了用電開銷大，還經常發生跳電問題，為此他還請人重新拉線安裝。

無法使用便攜式丙烷燃料暖氣後，李志誠表示感到「無奈」，由於餐館周邊有不少義大利裔居民，在拒絕接種疫苗、沒有疫苗卡下只能坐在戶外用餐，如今入冬卻無法供暖，他說估計這些人將寧願到新澤西的餐館用餐，對餐館生意又是一大打擊。

在當地經營餐館15年的他表示，政府朝令夕改，且衛生、消防單位整天來檢查，餐館實在難以經營；他希望政府提供固定政策和具體方案，才能真正幫助小商家從疫情後站起來。