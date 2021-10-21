完全接種疫苗 長島蘇福克郡郡長突破性染疫

已完全接種新冠疫苗的貝隆，日前宣布自己感染新冠病毒。(取自貝隆推特)

已完全接種新冠疫苗 的長島蘇福克郡(Suffolk County)郡長貝隆(Steve Bellone)，日前宣布自己感染新冠病毒，但只出現輕微的病症，他將按照聯邦疾病防治中心 (CDC)指導方針，在家中隔離，他呼籲符合標準的有需者盡快接種補強針，避免疫情 蔓延。

蘇福克郡郡長辦公室發言人波佩(Derek Poppe)表示，確診感染新冠後，貝隆在他西巴比倫(West Babylon)的住宅內隔離七天，在家中遠程工作，「雖然郡長正在隔離，他依然堅持工作，所有的政府服務不會因此中斷」；他說，經檢測，貝隆的家人與員工尚無人染疫，目前尚不清楚他何時接觸新冠病毒。

貝隆在聲明中表示，他在20日的核酸檢測中呈陽性，將按照聯邦疾病防治中心針對完全接種者的指導方針，在家中隔離，「我目前只有輕症，無論是精神還是身體都沒有大礙」。

對於此次染疫，貝隆表示，雖然全州在對抗疫情做出顯著的成就，但疫情尚未結束，他呼籲符合接種補強針與第三劑疫苗的民眾，盡快接種，避免疫情蔓延，悲劇發生。

根據紐約州衛生廳的數據，在所有12歲以上完全接種疫苗的人中，只有不到1%的人突破性染疫。