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白思豪：「紐約之鑰」提高接種率 實施首月僅15起違規

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，市民進入室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，已經讓全市疫苗接種率有所提高；市府共進行了超過3萬次檢查，僅發現15起違規事件。

「紐約之鑰」倡議要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明，新規已於上月中旬生效；首次違反規定者將罰款1000元、第二次罰2000元，之後每次違規，將罰款5000元。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，市府已經對相關商家進行了3萬1000次執法檢查，並發出了6000次違規警告，收到警告的商家在被罰之前有機會改正；他表示，新規執行一個月以來，全市僅有15個商家被罰款。

白思豪表示，「紐約之鑰」倡議實施以來，全市的疫苗接種率已經提升9%，尤其是18至34歲青年人的接種率更是大幅增加13%。

同時，白思豪還宣布將從本周末起在全市多家電影院外設立移動接種點，方便民眾觀影前接種，「如果你沒打疫苗，你可以在電影院外打完疫苗，就可以進去享受電影；移動接種車已被證明效果顯著，而且在移動接種車打疫苗也能獲得100元獎勵，這筆錢夠買很多爆米花了。」

疫苗 電影院 紐約市

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