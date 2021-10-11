拉瓜地亞機場「哥倫布日」長周末多架航班取消或延誤

紐約拉瓜地亞機場官網顯示美國西南航空公司既定航班大面積停飛和延誤。（取自拉瓜地亞機場官網）

「哥倫布日」(Columbus Day)小長假接近尾聲，紐約拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)卻滯留大批未能順利回鄉或外出度假的旅客。繼10日有21架航班臨時取消或延誤之後，今日(11日)依舊有10架航班遭受同樣命運，且都集中在國內最大的廉航美國 西南航空公司（Southwest Airlines）。

在剛過去的周末，西南航空公司已有近2000架航班在全國範圍內被迫停飛，截至周一(11日)早上7時，又通知取消350架航班，讓大批旅客怨聲載道，「周六我的航班在下午5時30分臨近起飛時被通知取消，改簽後在周日晚上又被取消，現在不知道什麼能回到家。」來自德州達拉斯市(City of Dallas)的馬丁(Martha Martin)說。

西南航空公司將原因歸咎於天氣和航空管制，但是美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration)表示，主要是因為西南航空公司自身的人員配備和飛機故障問題。而據最新消息人士，此次大面積停飛是由於上周該航空公司出台疫苗 強制令，要求旗下5萬6000名員工在12月8日前完成新冠疫苗注射，否則將面臨停工風險；不少工作人員為反對此政策在上周五(8日)開始罷工，造成小長假全美大規模的飛機停飛。

目前並無其他航空公司出現同樣問題。