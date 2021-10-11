拉瓜地亞機場「哥倫布日」長周末多架航班取消或延誤
「哥倫布日」(Columbus Day)小長假接近尾聲，紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)卻滯留大批未能順利回鄉或外出度假的旅客。繼10日有21架航班臨時取消或延誤之後，今日(11日)依舊有10架航班遭受同樣命運，且都集中在國內最大的廉航美國西南航空公司（Southwest Airlines）。
在剛過去的周末，西南航空公司已有近2000架航班在全國範圍內被迫停飛，截至周一(11日)早上7時，又通知取消350架航班，讓大批旅客怨聲載道，「周六我的航班在下午5時30分臨近起飛時被通知取消，改簽後在周日晚上又被取消，現在不知道什麼能回到家。」來自德州達拉斯市(City of Dallas)的馬丁(Martha Martin)說。
西南航空公司將原因歸咎於天氣和航空管制，但是美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration)表示，主要是因為西南航空公司自身的人員配備和飛機故障問題。而據最新消息人士，此次大面積停飛是由於上周該航空公司出台疫苗強制令，要求旗下5萬6000名員工在12月8日前完成新冠疫苗注射，否則將面臨停工風險；不少工作人員為反對此政策在上周五(8日)開始罷工，造成小長假全美大規模的飛機停飛。
目前並無其他航空公司出現同樣問題。
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