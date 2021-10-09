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紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 逾百人參與

記者牟蘭／紐約報導
慶典活動還邀請三太子帶來表演，吸引逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)
慶典活動還邀請三太子帶來表演，吸引逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)

紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與紐約中華公所主席于金山等逾百名僑胞出席；州參議員劉醇逸與市議員顧雅明等感謝早期台灣移民建設法拉盛，奠定了當地繁榮的經濟發展。

影音來源：記者牟蘭

去年因疫情限定與會人數規模，今年因疫苗的普及，不再限制參與人數，但與會者需出示疫苗接種證明且需戴口罩，活動吸引超過百人參加；活動由護旗儀隊入場開場，隨後帶來歌唱表演暖場，在眾人合唱美國國歌與中華民國國歌後，美國星條旗與青天白日滿地紅旗緩緩升起。

回顧過去這一年，李光章說，國際多方肯定台灣自由民主，台美關係良好，中華民國駐美代表蕭美琴還於「大都會台灣日」日前在紐約大都會(Mets)棒球隊主场為比賽開球；他補充，台灣選手在今年的東京奧運會也大放異彩，奪得12枚金牌，再創佳績。

李光章感謝美國向台灣捐贈新冠疫苗，幫助當地抗疫，他指出，這些捐贈的背後是僑胞與台灣留學生在海外的努力，「海外的僑胞是中華民國在國際社區最重要的資產，也是台灣國力的延伸」。

于金山表示，110年前孫中山拜訪紐約的中華公所，得到海外僑胞認同與支持，同年中國爆發辛亥革命，在國父孫中山領導下，建立民族、民權與民生的中華民國，他為民主自由的中華民國感到自豪；他說，10日曼哈頓華埠將舉辦雙十慶祝活動，呼籲民眾積極參與。

出生在台灣的劉醇逸表示，他為自己的血統和文化自豪，感謝主辦方邀約參加當天活動；顧雅明表示，40多年前，是來自台灣的移民，最先在法拉盛打拚，辛勤工作，建設社區，奠定了當地繁榮發展。

雙十國慶籌備委員會主委林映君表示，大紐約皇后區僑界慶祝中華民國生日已超過30年，她第六次擔任委員會主委，感謝籌備委員會成員克服困難，在去年與今年成功舉辦慶典活動。

慶典活動還邀請三太子帶來表演，並舉辦園遊會和卡拉OK大賽等，民眾在現場品嚐奶茶、便當與滷肉飯等台灣美食，還展示中華書法、剪紙、燈籠、紅包、皮影戲等傳統藝術手作過程，讓僑胞在異鄉感受中華文化。

州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、領務組組長黃耀良、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任靳芳芳與林威廷等均參與當天的活動表示支持。

大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶，逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，逾百名僑胞出席支持。(記...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶，逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界雙十慶典活動由護旗儀隊入場開場。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界雙十慶典活動由護旗儀隊入場開場。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，逾百名僑胞出席支持。(記...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶。(記者牟蘭／攝影)
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十...
大紐約皇后區僑界9日上午在法拉盛喜來登酒店舉行升旗典禮，慶祝中華民國110年雙十國慶，逾百名僑胞出席支持。(記者牟蘭／攝影)

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