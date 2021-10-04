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紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

記者張心／紐約報導
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)日前在紐約法拉盛的情婦家中頭部中槍身亡，繼被警方判定為兇殺案後，在逃情婦31歲的鄧海燕(Haiyan Deng,音譯)已於9月22日下午6時30分，於埃奇伍德(Edgewood)第40號洲際公路被新墨西哥州警方抓獲；起初鄧海燕因攜帶武器對警察的逮捕進行了反抗，直到沿路好心人協助才將其繩之以法；目前鄧海燕被控反抗、逃逸和阻礙警察执法罪，已被拘留在新墨西哥州托倫斯縣(Torrance County)的看守所，其已聘請律師，得以在引渡回紐約過程中保持沉默，直待紐約市警局的進一步審理。

警方表示，新墨西哥州警員在巡邏時，路遇一輛有賓州牌照的銀色本田CRV，因兩輪爆胎停在埃奇伍德第40號洲際公路。因之前已收到紐約市警通知，即在逃情婦31歲的鄧海燕很可能持武器逃逸至新墨西哥州，並駕駛與爆胎車輛同一特徵SUV，所以警察在靠近該車輛後立刻識別出是鄧海燕。

新墨西哥州警察透露，起初鄧海燕攜帶武器並拒絕被捕，當時路遇的好心人幫忙挾持，直到新墨西哥州托倫斯縣警員進一步支援，才最終將其抓獲。目前鄧海燕已被拒捕，並等待進一步押解回紐約審理。

新墨西哥州 紐約市 警察

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