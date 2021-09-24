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校警接種率低 紐約公校下周起將面臨人手短缺

記者顏潔恩／紐約報導
全市校警接種率低，下周起恐怕半數人將被迫停職，突發緊急事件時恐陷入混亂。(美聯社)
全市校警接種率低，下周起恐怕半數人將被迫停職，突發緊急事件時恐陷入混亂。(美聯社)

市府此前規定全市公立學校教職員工需在27日前，至少接種一劑新冠疫苗，可期限迫在眉睫，目前僅有40%的校警已接種，超過半數的人在下周會遭停職；屆時人手嚴重不足，大多公校只能配有一名校警，突發緊急事件時恐陷入混亂。

目前全市1600所公校中有超過5000名校警；校長工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)24日表示，校方近期才被通知，下周起他們的學校將只有一名校警到校駐守，「你能想像如果要緊急疏散校園，僅靠一名校警是怎樣的畫面？」一些學校不得不制定緊急方案，如突發事故時安排一名非校警員工看守校園前門，校警則要去處理問題。

校園安全工會主席佛洛伊德(Greg Floyd)表示，4300名成員中，僅有40%的人已接種，而學校為彌補所缺人手的工作，要求已接種校警接受12小時輪班制，從早上6時工作至傍晚6時。

一般規模較大的學校有20名校警，而設有金屬探測器(metal detectors)的校園則會派遣更多人，下周起這些學校校警人數很可能驟減至二至三人，佛洛伊德擔心這樣的大幅削減人手會給學生、教職員構成安全威脅。

佛洛伊德說，許多成員在23日收到信息，稱若在期限前未能提交疫苗接種證明，很快就會從工資名單中被剔除；他指出市府只是用短信通知，叫接收到信息者把消息帶給身邊的同事，這種做法過於兒戲。

他表示工會中90%為非洲裔和西語裔，且70%是女性，市府此前未提及12小時輪班制的工作要求，為此工會將提出勞工投訴。

市府強制接種要求已不是首次引起工會的不滿，之前紐約市教師聯合工會(UFT)認為市府和教育局的學校重開準備不足，也曾要求市府暫停執行教職員工強制接種新規；目前，市教育局數據顯示約有1萬名教師還未上傳疫苗證明，教師工會也還有約6000名教師尚未接種。

教育局 佛洛伊德 疫苗

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