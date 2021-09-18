瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

曼哈頓華埠 、下東城轄區市警五分局及七分局近日頻發華裔 女性受害者被人當街襲胸的案件，最小的一名華裔受害者僅15歲；雖市警特殊受害者小組(Special Victims Squad)已將37歲的嫌犯懷特(James White)逮捕；但經調查，另有四名紐約大學 學生也為其猥褻受害者，校方表示，他的被捕讓學校「如釋重負」。

從8月初至月底，懷特共犯案六起，其中包括8月21日下午4時45分，在華埠中央街(Centre St.)交布隆街(Broome St.)隔衣抓住一名31歲華裔女性的胸部後逃逸；8月26日下午4時20分，又在喜士打街(Hester St.)交愛列治街(Eldridge St.)以同樣的手法猥褻了一名15歲的華裔少女。

影音來源：市警提供

警方稱，七分局轄區也接報了多起類似案件，且受害者均為「年輕的亞裔女性」。

但警方在之後的調查中發現，就在10日懷特逮捕的當天，他仍在下城地區作案—— 一名紐約大學學生在百老匯大街721號的蒂施藝術學院(Tisch School of Arts)外被襲胸。

紐約大學校刊「華盛頓廣場新聞」(Washington Square News)也對此案進行了報道，文章寫道，「這是不到兩周時間內發生的第四起類似案件，且都是同一人所為。」

警方表示，懷特最初作案時間為8月2日，最小的一名受害者僅11歲；在每起案件中，他都騎著一輛紅黑相間的摩托車接近女受害者，然後「一言不發地抓住她們的胸部。」

紐約大學發言人貝克曼(John Beckman)表示，這種針對女性的猥褻行為是非常卑鄙的，嫌犯被捕後，校園有了一種「如釋重負的感覺」，希望這能給所有受害者帶來公正。

校刊也就此進行了校內採訪，學生們依舊對此惴惴不安，但表示會提高警惕，「我們仍然生活在紐約，這裡還有更多奇怪可怕的人。」