我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

紐約百老匯大型劇目今重登場 容客量100%

記者張晨／紐約報導
疫情前時報廣場百老匯售票亭前擠滿遊客。(記者張晨/攝影)
疫情前時報廣場百老匯售票亭前擠滿遊客。(記者張晨/攝影)

經過一年多的熄燈拉幕，紐約市白思豪(Bill de Blasio)14日宣布，百老匯諸多經典舞台劇即日起重新與觀眾見面；而劇院容客量也會拉滿至100%，全力推動市文化娛樂主產業的回歸。

百老匯最賣座四劇——「漢密爾頓」(Hamilton)、「獅子王」(The Lion King)、「魔法壞女巫」(Wicked)以及芝加哥(Chicago)在當晚作為打頭陣的劇目整裝登場。

白思豪表示，百老匯是紐約市文娛生活的象徵，它此次的重新亮燈，代表著城市活力、生活質量以及工作機會的進一步復甦，對所有人都意義重大。

在接下來的幾周，一些其他將回歸的劇目還包括，21日的「來自遠方」(Come From Away)、24日的「紅磨坊」(Moulin Rouge)；10月3日的「六」(Six)、21日的「破碎的小藥丸」(Jagged Little Pill)和22日的「歌劇魅影」(The Phantom of The Opera)。

市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)主任卡斯蒂略(Anne del Castillo)表示，從現在到年底，還會有至少30場演出會陸續重返舞台。

百老匯聯盟(Broadway League)主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，這是所有人一同努力的結果，是時候再次向全世界喊出「百老匯回來了！」

他說，百老匯聯盟是一個每年可以為城市帶來數十億元收入的行業，但由於獨特的空間和高昂的運營成本限制，無法像其他行業一樣在減少容客量的情況下重新開放。

「如今我們終於等來了疫苗的普及和防疫規定的加持。」聖馬丁表示，觀眾想要進入劇院必須出示疫苗接種證明，並全程配戴口罩。

14日，百老匯音樂劇「獅子王」(The Lion King)的演員走在時報廣場，...
14日，百老匯音樂劇「獅子王」(The Lion King)的演員走在時報廣場，迎接百老匯的回歸。(美聯社)

百老匯 紐約市 白思豪

上一則

布碌崙華男涉勒頸女友 中傷未成年孩童被捕

下一則

紐約市公校師生返校 史泰登島交通擁擠情況嚴重

延伸閱讀

紐約市472個地鐵站已加裝攝像頭 實現監控全覆蓋

紐約市472個地鐵站已加裝攝像頭 實現監控全覆蓋
紐約市公校復課首日 報告83例確診 出勤率不及疫情前

紐約市公校復課首日 報告83例確診 出勤率不及疫情前
紐約市復甦日…百萬學生返校 公務員全部返崗

紐約市復甦日…百萬學生返校 公務員全部返崗
亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費

白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費

熱門新聞

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

2021-09-08 11:38

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況