曼哈頓聾啞華婦 遭精神異常黑幫男子毆打後踢下軌道

曼哈頓聾啞華婦 遭精神失常黑幫男子站台毆打後將其踢下軌道。(市警提供)

曼哈頓14街聯合廣場(Union Square)站5日發生一起涉及華裔 受害者的攻擊案件，一情緒失常的黑幫份子在站台上無故毆打了一名六旬聾啞華婦後又將其踢下軌道；幸得嫌犯在逃跑後不久便被警方逮捕，而他前幾日才因攻擊並威脅另一名女受害者被捕，但一天後被釋放。

警方表示，案發當日上午10時30分左右，在聯合廣場4、5、6號車站台上，41歲的嫌犯皮埃爾(Vladimir Pierre)無故將59歲的華裔聾啞婦女周杏娟(Xingjuan Zhou，音譯)打到在地，隨後又將她踢下列車軌道；但慶幸周圍目擊者在案發後及時將周杏娟救起，並轉移到了安全地點報警。

警方稱，受害者頭部遭創，肩肘四隻均受到了不同程度的擦傷，被送往貝絲以色列醫院(Beth Israel Hospital)救治後已於同日出院，等待後續醫療觀察。

根據報案人的描述，警員也很快在案發地周圍鎖定了皮埃爾的行蹤，在其未逃遠前將其逮捕。

而就在本月1日，皮埃爾才因涉嫌在布碌崙 (布魯克林)隨機毆打另一名女子被捕，但不到一天就被保釋重回街頭；30歲的受害者波特 (Crystal Porter)是兩個孩子的母親，她當時在等待布碌崙植物園的班車時遭到襲擊。

「他不會對男人下手，而只會挑女人攻擊。」波特表示，自己根本不認識皮埃爾，他在公共場所大喊大叫，「我覺得他根本不是在跟我說話，然後他走下樓梯，就打了我一拳。 」

波特回憶稱，當警察趕到現場時，皮埃爾還在威脅她說，「你今天就得死」。

據悉，皮埃爾是布碌崙街頭黑幫「紐柯克幫」(Newkirk Crew)的成員，他如今還面臨另外兩宗懸而未決的案件；其中一宗是在4月份被指控曾掐住一名女受害者的喉嚨，使其長時間處於窒息狀態。

該案同樣發生在捷運系統中，當時皮埃爾對受害女子大喊，「我要殺了你！」——然後掐住她的脖子，並對其頭臉部進行了毆打。

市警紀錄顯示，皮埃爾此前的逮捕紀錄為27次，另有十次紀錄顯示其為「情緒失常者」(emotionally disturbed person)；如今他以攻擊罪再次遭到指控。