紐約市遭颶風艾妲重擊 市議會將舉行公聽會問責

紐約市日前遭遇颶風艾妲豪雨襲擊，奪走13人性命。(本報檔案照)

紐約市 日前遭遇颶風艾妲 豪雨襲擊，奪走13人性命；市議會3日宣布將在本月19日舉行公聽會，問責市長白思豪(Bill de blasio)及大都會運輸署(MTA)對颶風所做出的應對措施，為何紐約市會面臨災難性後果，將追根究底找出原因。

市議長張晟(Corey Johnson)、市議會防洪韌性與水濱委員會(Committee on Resiliency and Waterfronts)主席紀思庭(Justin Brannan)、環境保護委員會主席根納羅(Jim Gennaro)、以及交通委員會主席羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)3日發布聯合聲明，表示紐約市突發的洪災引發多個重要問題，包括為什麼市府沒有為預期的暴雨作準備。

他們表示，雖然氣候變化是不可避免的因素，但無論如何，市府應該都要有一個詳細可靠的計畫來警示及保護紐約市民；白思豪聲稱天氣預報失準才未作出及時反應，但美國國家氣象局(National Weather Service)在颶風當日的下午3時便發出警告，「嚴重並危害當地民眾的洪災預計會持續到傍晚以後的晚上」。

他們也提到，多年以來在市議會通過多個防範氣候危機的法案，在2020年，也曾發布過長達189頁的報告，概述了幫助紐約市積極應對氣候變化的戰略和建議；颶風艾妲帶來的事態嚴重性，再次提醒市府需推進更多措施，不僅是能保障城市的未來發展、帶來即刻成效，又需要能保護市民。

市議員表示，9月14日(周二)將舉行公聽會，聆聽MTA及市府相關單位，對颶風艾妲做出的應對措施，鑑定有無失職；但目前還未知誰會出席這項聽證會，給予證詞。

對此MTA代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)表示，颶風艾妲為紐約市帶來的豪雨是「歷史級事件」，根本沒有辦法能事先預料到其造成的嚴重後果。