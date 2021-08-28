最高日增逾1200例 長島疫情連三天新增染疫率超4%

長島連續三天新增染疫率超過4%，日增染疫人數超過900例，最高日增染疫人數為1224例；圖為當地學生去年秋季開學場景。(本報檔案照)

紐約長島 納蘇郡與蘇福克郡本周疫情指數飆升，連續三天新增染疫率超過4%，日增染疫人數超過900例，最高日增染疫人數為1224例，其中多數患者感染Delta變種病毒 ；當地的學校老師表示，開學在即，他們支持口罩 令，希望以此避免病毒在校園內蔓延。

根據州府28日公布的最新數據，截至27日，納蘇郡日增439例染疫患者，蘇福克郡新增557例，共新增996例，染疫率高達4.30%，為本周第三天新增染疫人數超過900例。

長島兩郡的新增染疫人數於25日達新高，納蘇郡日增548例染疫患者，蘇福克郡新增676例，較24日日增717例染疫人數高出500例；兩個月前當地的日增染疫人數均在百人以下。

醫療專業人士指出，目前疫情指數的飆升，是由於Delta變種病毒的蔓延、部分民眾拒絕接種疫苗以及民眾對防疫的放鬆，如不保持社交距離與戴口罩等。

州長霍楚(Kathy Hochul)就任後推行學校口罩令，並鼓勵符合標準的學生盡快接種疫苗；對此，多位長島教師在「新聞日報」(Newsday)日前舉辦線上論壇上支持口罩令，其中一位老師指出，許多學生年齡12歲以下，尚不符合接種標準，戴口罩是防疫的關鍵。

二年級的英文老師凱莉(Amina Kelly)在論壇中表示，部分長島的學區遵守聯邦疾病防治中心(CDC)規定，每個課桌相距三呎，以保證社交距離，「我深信我們必須要帶來正能量才能解決現在的問題...我們做得所有是就是讓學生回到教室上課」。