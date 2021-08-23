葛謨發表告別演說 仍拒認錯 「真相終將水落石出」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)23日晚11時59分即將離任，他當日發表告別演說，表示有關他性騷醜聞的真相終將水落石出，繼續指責州檢察長辦公室的報告屬於政治攻擊。美聯社

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)23日晚11時59分即將離任，他當日發表告別演說，表示有關他性騷醜聞的真相終將水落石出，繼續指責州檢察長辦公室的報告屬於政治攻擊；他也對民主黨 進步派反警、反企業的主張進行了抨擊，最後一次說出「紐約堅強」(New York Tough)時不禁哽咽；此外，葛謨的高級助手德羅莎(Melissa DeRosa)表示，葛謨未來不會再競選公職。

有關針對他的性騷指控，葛謨說，所有人都有指控的權利，也讚賞指控者的勇氣，「但既然是指控，那就必須認真檢視然後坐實才可以，事實是司法制度的基礎；我理解那些政治壓力、輿論壓力，讓很多人覺得必須很快做出決斷，但這是不公平的，事實才是最重要的。

「州檢察長辦公室的報告帶有政治意圖，真相最終會隨著時間水落石出；我一直是一個鬥士，會一直戰鬥下去，因為這是不公正的；但我也愛紐約，服務人民對我來說是第一位的，所以我認為繼續擔任州長對紐約州沒有益處，因為政府必須高效運轉解決問題。」

葛謨細數自己州長生涯取得的成績，如推動同性、LGBT婚姻合法化、最低工資、槍支管控、抗擊疫情等，「沒有任何一個政府像我一樣，取得過如此多的進步化成績。」他也藉此抨擊民主黨進步派稱，「我不能同意撤資警察的主張，現在犯罪猖獗，應該改革警局、重建信任、規範執法。」

他也含蓄批判了民主黨進步派阻止亞馬遜在紐約市設立總部的行動，「紐約州的經濟很有活力，但將企業妖魔化對經濟發展沒有好處，只能讓更多企業逃離紐約、流失更多工作崗位。」

葛謨最後祝即將上任州長的霍楚(Kathy Hochul)和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)成功，並感謝他的團隊、家人和民眾，「我希望你們知道，我在任上的每一天都竭盡所能，為民眾服務，這是上帝可鑒的事實。」當他最後一次說出抗疫期間的名句「紐約堅強」時，不禁哽咽。

另據葛謨高級助手德羅莎發表的聲明稱，從葛謨在聯邦政府任職到現在，他已經連續擔任公職25年，基本上是每天24小時連軸轉，「他期待卸任後更多的陪伴家庭，會花更多休閒時間去釣魚；他在考慮很多選擇，但沒有興趣重新競選公職。」

影片來源：YouTube Governor Andrew M. Cuomo