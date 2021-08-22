「不准看我！」 男子地鐵站持槌攻擊乘客

從包中拿出槌頭攻擊乘客的嫌犯。(市警提供)

「不准看我！」一名44歲男乘客日前在曼哈頓 聯合廣場(Union Square)地鐵站 中，與另一名疑似有精神狀況的男子發生衝突，結果遭到該名男子持槌頭從後方攻擊，掉落地鐵軌道；警方22日公布攻擊者照片及現場作案影片，呼籲民眾提供線索。

該起案件發生在21日晚9時，44歲的男乘客當時正在聯合廣場N、R線地鐵站月台等車，一旁的男子對他大喊：「不准看我！」並威脅「如果你靠近我，我就打你！」

乘客隨即往反方向離去，沒想到該名男子突然走到附近的長凳上，並從包中拿出一把榔頭，朝著乘客的後背槌；根據警方公布的現場監視器畫面顯示，該名男子拿出榔頭後，不發一語走向受害者，奮力一揮後離去，該名乘客在受傷之後摔落到地鐵軌道上。

影片來源：市警提供

市警發言人表示，該名受害乘客試圖要離開，但卻沒想到該名男子卻無故上前攻擊。

受害乘客在被救起後送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，頭部受傷並縫七針，所幸狀況穩定，無生命危險。

警方公布嫌犯照片及作案影片，呼籲若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。