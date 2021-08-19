紐約市近60%青少年已接種 家長會介紹接種發100元奏效

白思豪表示，全市12至17歲青少年的接種率已接近60%，約30萬青少年已接種。(市長辦公室提供)

紐約市公校 將於9月13日復課，市長白思豪 (Bill de Blasio)19日表示，全市12至17歲青少年的接種率已接近60%，約30萬青少年已接種；市府宣布將公校家長會(PTA)列入疫苗 激勵計畫的社區組織之中，凡是通過公校家長會註冊接種疫苗的人，可領取100元獎勵；目前全市已有超過8萬人拿到百元獎勵。

白思豪表示，全市青少年58%的接種率高於48%的全美平均水平，「未來幾周我們將繼續大力推動青少年接種，我知道家長們會有所回應。」

儘管公校開學在即，但Delta變種病毒依然肆虐，市府仍未公布詳細的公校防疫規則，不少家長和民選官員都呼籲市府加快行動；州參議會教育委員會主席劉醇逸和市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)均表示，市府應該提供遠程教學的選項。

不過，白思豪和市府的態度仍然堅定；市疫情檢測追蹤小組負責人朗恩(Ted Long)表示，已有研究顯示，若疫苗接種不到位，即便提供遠程教學，也不會緩解疫情的傳播，「我們發現選擇遠程教學的學生和老師，感染新冠肺炎的概率與並不比其他在校上課的師生低。」

市府此前出台接種激勵措施，社區組織每介紹一名未接種人士來打疫苗，該社區組織將獲得100元獎勵，總額不超過2萬元；白思豪19日將公校家長會加入其中，而且提供更多優惠：家長會每介紹一位學生或家長接種疫苗，不但家長會將獲得100元獎勵，接種者也將獲得100元獎勵。

同時，市府也為所有在市府下屬接種站打第一針疫苗的民眾提供100元獎勵；白思豪表示，至今已有超過8萬人收到了100元獎勵，「這說明這種方法管用，對人們很重要。」根據上周的數據，拿到100元獎勵的市民大多為少數族裔。