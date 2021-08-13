紐約法拉盛KTV13日凌晨爆槍案 1非裔男死亡

紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(谷歌地圖截圖)

紐約法拉盛 市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊 案，一男一女兩人受傷，其中受害男子因身上連中數槍，導致傷重不治，受害女子右肩受傷，送醫後，傷勢已經穩定；截止13日上午8時15分，警方尚未逮捕任何嫌犯，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，市警109分局於13日凌晨1時左右收到報案，稱在138街38-10號的K-Show Bar內發生一起槍擊案；警方趕到現場後，發現兩名傷者躺在地上。

警方指，其中一名22歲的非洲裔男性身中數槍，被宣布不治身亡，另有一名22歲的非洲裔女性右肩受傷，送往紐約長老會皇后醫院 (NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救後，情況已經穩定。

警方指，這起案件或涉及幫派仇殺，仍在調查中，至13日上午尚未逮捕任何嫌犯。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。