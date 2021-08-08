紐約陽性率破3% 但接種率也顯著提高

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率突破3%。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情持續反彈，州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率突破3%；不過，疫苗 接種率近來也有顯著提高，目前全州已有76.4%的成年人至少接種一針疫苗，紐約市 則有超過40個郵遞區號的完全接種率超過70%。

根據州府數據，全州新冠檢測陽性率7日為3.06%，新冠住院人數、插管人數和ICU人數均繼續上升；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前Delta變種病毒 繼續成為嚴重威脅，尤其是對未接種人士而言，「保護自己、保持抗議成果的最佳辦法是盡快接種疫苗。」

目前全州已有57.7%的人完全接種，成年人中有76.4%的人至少接種一針；而根據紐約市府數據，目前全市約56%的市民已經完全接種，全市177個郵遞區號中，已有超過40個郵遞區號的完全接種率達到70%以上；其中，曼哈頓的金融區(Financial District)的10004和10006、地獄廚房(Hell's Kitchen)的10018和10036等四個郵遞區號的接種率已達100%。

此前市衛生局表示，過去四周以來，全市新增病例中有83%的人感染的是Delta變種病毒，七天平均陽性率也升至3.28%；不過，住院率仍然較低，過去一周以來僅有48人因新冠住院，相比之下前一周為43人。