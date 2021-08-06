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遭葛謨襲胸性侵女下屬提刑事訴訟 葛謨恐面臨控罪

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨。美聯社
紐約州長葛謨。美聯社

繼州檢察長宣布公布葛謨性騷擾性侵11名女性的調查報告，及多地方檢察長宣布啟動對葛謨性騷擾或性侵案的刑事調查後，此前匿名指控葛謨性侵自己、甚至將手伸進其衣內摸她胸部的前女助理6日與奧伯尼警方對葛謨提訴，葛謨很可能因此面臨刑事指控。

該州長前女助理是今年3月站出來指控葛謨的第六名女性，她匿名指控葛謨不僅對她有性騷擾，甚至已有上手觸摸的性侵行為，其指控在控訴葛謨性騷擾的女性中性質最嚴重。

根據州檢察長報告，去年11月的一天晚上，葛謨通過高級助理Stephanie Benton，點名要該女助理到州長辦公室為他處理手機問題，葛謨先是緊緊擁抱她，然後將門關上，把她拉到身邊，將手伸入她襯衣內，隔著胸罩抓她的胸部。

該女助理表示，她在葛謨手下工作已有多年，期間經常遭受葛謨帶有性暗示的言語和行為就不少，她害怕影響自己在州府的職業前途，同時作為有小孩的母親，也擔心失去工作，而沒有及時說出，葛謨從2019年開始不斷地親吻和擁抱她，令她感到非常不舒服，而去年11月晚間葛謨的行為，是最嚴重的一次。

該前女助理6日在奧伯尼警方對葛謨提訴，葛謨很可能因此被控以強行觸摸(Forcible Touching)罪。

葛謨 性騷擾 性侵

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