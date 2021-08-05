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紐約市出示接種證明新規見效 一周內接種第一劑人數成長41%

記者顏嘉瑩／紐約報導
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

在Delta變種病毒的肆虐下，紐約市白思豪(Bill de Blasio)本周宣布，將從月中實施新規，餐飲業堂食、健身房、電影院業者需要求民眾出示疫苗接種證明；白思豪5日表示，自宣布後全市在一周內，登記接種第一劑的民眾達8萬人，較上月第一周的第一劑接種人數，成長了41%。

白思豪說，紐約市在疫後經濟復甦強勁，而公共健康及公共安全則與城市復甦息息相關，紐約市這項領先全美的「紐約鑰匙」(Key to NYC Pass)新規，為復甦後的正確道路，除了接種第一劑的人數明顯增加，醫療機構、診所的疫苗購買量也有上升，從數字中看到成效。

而紐約的槍枝暴力嚴重，市警也積極執法；白思豪表示，在7月單月，市警逮捕了383起槍枝暴力事件，跟去年同期增加了133.5%。

為終結暴力犯罪，今年4月市府成立「紐約安全夏日」(Safe Summer NYC)項目，促進社區、警察和司法系統的三方合作，白思豪說，自項目開始以來，紐約市謀殺案減少了26%、槍擊案減少10%，槍擊案的受害者也減少了11%，相關單位也將持續積極執法，讓紐約市再度成為全美最安全的城市。

紐約市 白思豪 疫苗

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