白思豪僅「強烈建議」室內戴口罩 不強制

在紐約布魯克林街頭放置免費接種疫苗的告示牌。Getty Images

紐約市七天平均新冠檢測陽性率升破3%，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日表示，市府「強烈建議」市民遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，無論是否接種，在室內場合都應戴上口罩 ，但表示不會出台強制口罩令；同時，全市疫苗 接種已經突破1000萬劑，白思豪還出台命令，要求所有市府新晉員工上崗前必須提供接種證明，否則不能入職。

根據CDC的指標，紐約全市五區都已落入疫情「顯著風險」或「高風險」地區，市府數據顯示，全市的七天平均新冠檢測陽性率已經升至3.05%；白思豪表示，口罩令在許多場合已經存在，如公共交通、醫療機構、學校等聚集場所，而且目前所有未接種者在所有場合也應戴口罩；他並未出台進一步的口罩強制令，僅「強烈建議」民眾在市內戴口罩，「如果你無法確定周圍的人都打了疫苗，就戴上口罩。」

同時，白思豪還宣布，所有市府新聘員工上崗前必須提供疫苗接種證明，否則將不能入職；他說，強制接種措施僅針對新晉員工，他此前已經要求所有現有市府員工接種或每周檢測二選一；白思豪表示，市府要在這方面做出表率，希望其他私營機構效仿。

市府上周也出台接種激勵措施，在市府下屬接種點打第一針疫苗者可獲得100元獎勵；白思豪表示，目前已有超過8300人拿到了接種獎勵，接種點的施打量也翻了一倍；他說，全市疫苗接種量已經突破1000萬劑。