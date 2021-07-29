紐約市府下周更新口罩規定 多個餐館將拒絕未接種者堂食

餐館業大亨梅爾(Danny Meyer)表示，旗下多個餐館9月初起將不再允許未接種者堂食。（美聯社）

Delta變種病毒肆虐，聯邦疾病防治中心(CDC)此前更新指導，建議民眾在室內場合重新戴上口罩 ；紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)29日表示，市府將於下周公布口罩新規，並暗示將收緊防疫 規定，限制未接種者參加特定活動；餐館業大亨梅爾(Danny Meyer)表示，旗下多個餐館9月初起將不再允許未接種者堂食。

白思豪表示，市府不希望口罩相關的防疫指導影響目前的接種工作，「我們下周一將公布進一步的防疫指導；但疫苗接種仍然是工作重心，我們希望確保所有的指導都遵從鼓勵接種的大方向。」

目前全市已有56.7%的市民完全接種，但接種率增長緩慢；白思豪說，如果接種率還不提高，未來可能限制未接種者進入特定場所，「如果人們還是猶豫，我們就要加速推動接種，未來更多活動可能只允許接種者參加。」

餐館業大亨梅爾29日宣布，旗下Gramercy Tavern和Union Square Café等三家餐廳從9月7日起，將不再允許未接種者堂食，所有堂食顧客必須出示接種卡或州府的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)；市府發言人表示，梅爾的決策是大膽向前的一步，並表示支持和鼓勵。