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打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診染Delta病毒

Delta病毒紐約市確診飆升 白思豪無恢復口罩令計畫

記者張晨／紐約報導
Delta病毒在紐約市七天確診飆升六成。紐約市長白思豪表示，目前無計畫恢復強制口罩規定。(市長辦公室提供)
Delta病毒在紐約市七天確診飆升六成。紐約市長白思豪表示，目前無計畫恢復強制口罩規定。(市長辦公室提供)

紐約市衛生部門16日公布的新數據顯示，高傳染性的Delta病毒現在是紐約市最主要的新冠毒株，一周內從約四分之一的檢測陽性樣本飆升至40%以上，五個區七天的平均病例則激增62%；但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，沒有計畫像西岸一樣恢復強制配戴口罩規定。

截至16日，Delta病毒傳染性比首次廣泛追踪的Alpha變種高出60%——在過去四周的全市樣本中占據了41%；這一比例高於一周前的26%，也高於大約六周前的4.9%，反映了Delta正在成為全國主要冠狀病毒的傳播性趨勢。

科學證據表明，變種病毒Delta比早期的病毒株更容易傳播，並可對感染者造成更嚴重的健康後果，促使州和地方政府重新推動未接種的人盡快前往接種疫苗；在紐約市，數據顯示幾乎65%的成年人已完全接種，超過70%的人接種了第一劑。

紐約市的健康數據顯示，本周新增的七天平均病例數比前四周的七天平均病例數增加了62%，而上周同期平均漲幅僅為32%。

「我們看到絕大多數人做了正確的事情。」白思豪在當日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時被問及，是否需要恢復防疫限制措施時表示，目前沒有改變方向的計畫，但會不斷關注數據，看是否需要做出任何調整。

但白思豪也重申，秋季開學時，老師和學生應該配戴口罩，而其他細節，如午餐應如何進行，仍在進一步商討中。

紐約市 白思豪 口罩

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